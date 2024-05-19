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阿富汗兩省洪災致120人死亡
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2024-05-19 18:34:43
中評社北京5月19日電／據新華社報導，阿富汗地方官員19日說，該國古爾省與法裡亞布省近日因暴雨引發了洪水災害，已造成至少120人死亡。
古爾省政府發言人阿卜杜勒·瓦希德·哈馬斯19日說，該省自17日以來因洪災喪生的人數已達到55人。
法裡亞布省信息和文化部門負責人沙姆蘇丁·穆罕默迪19日告訴媒體，該省18日晚突發洪水，造成至少47人死亡。另據該省官員此前表示，18日白天因暴雨引發的洪災導致18人死亡。
3月下旬以來，阿富汗多地出現強降雨天氣，引發洪水、山體滑坡等災害。
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