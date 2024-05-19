破解中東亂局需要新安全觀

中評社北京5月19日電／據光明日報報導， 5月10日，第十次聯合國大會緊急特別會議以壓倒性多數通過決議，認定巴勒斯坦國符合聯合國憲章規定的聯合國會員國資格，應被接納為聯合國會員國。這一歷史性的決議反映出國際社會的人心所向。



新一輪巴以衝突延宕至今，考驗著人類良知。加沙地帶的血與淚，使得國際社會必須有所作為的呼聲日益強烈，有關共識正在不斷匯聚。進一步看，中東地區要想由亂到治，還需要反思和批判造成巴以衝突的國際治理模式，並尋求替代性方案。



持續衝突導致巴以兩敗俱傷



古羅馬學者西塞羅曾指出：“絕大多數人認為，從戰爭中獲得的東西要比在和平環境中獲得的東西有價值，其實這是錯誤的。”用這句話來形容當前的巴以衝突再合適不過。



巴以衝突是中東的老大難問題，自1948年以色列在中東建國時就成為地區熱點。圍繞巴勒斯坦問題，阿拉伯國家與以色列之間至少爆發了5次較大規模的中東戰爭，巴以之間更是多次爆發武裝衝突。但時至今日，巴以問題仍懸而未決，成了難以愈合的巨大傷口。



自2023年10月爆發的新一輪巴以衝突持續時間之久、後果之嚴重，均前所未有。此前，巴以曾數次爆發武裝衝突，以色列均對巴勒斯坦進行了不成比例的報復行動，但持續時間總體較短。例如，2006年6月28日，以軍對加沙發動“夏雨”行動，為期4個多月；2006年11月1日，以色列對加沙發起“秋雲”行動，為期一周左右；2008年2月27日，以軍發動“熱冬”行動，為期一周左右；2008年12月27日，以軍發起“鑄鉛行動”，為期三周左右；2012年11月14日，以軍發起“防務之柱”行動，為期一周左右。而當前以色列在加沙發動的“鐵劍”行動，已經持續7個多月，且沒有停歇跡象。



這場衝突造成的後果之慘烈，更是前所未有。一方面，加沙地帶損失之大前所未有。此前，以色列每次面對哈馬斯軍事襲擾行動，都會通過不成比例的報復來削弱巴方反抗意志，但此次對巴方造成的人員傷亡和財產損失之大均遠超以往。7個多月來，加沙地區已經有超3.5萬巴勒斯坦人死亡，70%以上基礎設施被摧毀。此外，以色列還禁止人道主義物資進入加沙，導致平民陷入嚴重饑餓狀態。據聯合國糧農組織報告，加沙地帶全部人口都處於糧食危機中。美國學者羅伯特·佩普認為：“無論從哪個角度看，（以色列在）加沙的行動都是一次對平民的嚴重懲罰。這將被載入史册，成為使用常規武器進行的最慘重的行動之一。”



這場衝突持續時間越長，加沙地帶的損失就越大。據聯合國開發計劃署和西亞經濟社會委員會5月2日報告，此次衝突若超過7個月，加沙地帶發展水平將倒退37年；此次衝突若超過9個月，加沙地帶44年的發展成果將化為烏有。

