中評社北京5月19日電／據光明日報報導，齋號，是風雅之士為自己的住所、讀書處或收藏處冠以的特定名稱，常常也成為書齋主人的代稱。或標榜志趣，或抒發抱負，或陶冶情操，其意義之於齋主，情出多端，而意有不同。



齋號用詞，多從歷代典籍及詩詞歌賦中擇取，也有的出自齋室環境或齋內物品名稱等，往往構詞精煉，富有情致。於傳統文人畫家而言，齋號既是一段心靈的獨白，也成為解碼其生命歷程與畫作的鑰匙。



虛實皆妙境



文人畫家一生當中往往擁有多個齋號，而題命齋號，有些是生活中客觀存在的可用之“齋”，有些則是其構想出的理想之“我”，正如明代畫家文徵明所言：“吾之書屋多於印上起造。”



書齋可以分為多種類型。在古人房屋中，前為堂，後為室，因而起齋名用“堂”者頗多，如現代畫家張大千的“大風堂”、黃永玉的“萬荷堂”等。“樓”指兩層以上的房屋，用於齋號或始於宋，如明代畫家董其昌的“來仲樓”、現代畫家何香凝的“雙清樓”等。“廬”作房屋意始於先秦，通常指郊野接待賓客的棚舍，亦承載著畫家追溯野逸、復歸於朴的理想，如元代畫家倪瓚的“蝸牛廬”、近代書畫家丁輔之的“鶴廬”等。“館”作寓舍同樣意始於先秦，以“館”作齋號有文徵明的“停雲館”、清代畫家王翬的“澂懷館”等。“居”的古意為居住之意，大約於宋代被用作書房名，如北宋文學家、書畫家蘇軾有“白鶴新居”，展現出一種見素抱朴、寧靜空明的境界。“軒”的原意指曲轅有幡的車，後轉意為殿堂前檐下的平台，或指有窗檻的長廊或小屋，用於齋號如清代書畫家汪士慎的“魚睨軒”、現代畫家唐雲的“山雷軒”等。其他類型的齋號還有齋、閣、亭、榭、園、莊、精舍等，各有寓意。



文人畫家常以書齋周邊環境特點取意齋號，寓情於景。近代畫家齊白石曾典租蓮花砦下的梅公祠，後添蓋了一間書室，取名“借山吟館”。所謂“借山”，意指此山非我所有，借來娛目而已。1904年，齊白石應老師王湘綺之約游歷南昌，登高小飲時，老師以“地靈勝江匯，星聚及秋期”起唱，但是齊白石和同門都沒有聯上。為此，他深感羞愧，回家便把齋號中的“吟”字删掉了。自此，他加倍努力，詩道、藝事愈發精進。



如何修齊治平，追求理想？畫家常常會在齋號上有所回應。如晚清書畫家吳昌碩青年時期在安吉生活，題其讀書樓為“朴齋”，取其返璞歸真，終身不辱之意。年逾古稀，名其滬上書齋為“去駐隨緣室”，以表其隨心所欲、悠游不滯的心境。而現代畫家潘天壽有“無謂齋”，表達了其看淡個人名利得失的態度。

