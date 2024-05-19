中評社北京5月19日電／據光明日報報導，對於書籍，裝幀猶如衣裳。



豐子愷曾說：“善於裝幀者，亦能將書的內容精神翻譯為形狀與色彩，使讀者發生美感，而增加讀者的興味。”書籍裝幀設計雖受限於方寸之間，卻與書籍內容相應和，以多彩的設計風格和多元的設計手法提升著書籍自身的魅力。它帶給人們的，不僅僅是視覺上的享受，還有那些耐人尋味的書中意趣，訴說著鮮為人知的書緣佳話。“書衣之美”欄目，旨在通過擷取書籍裝幀藝術中的精彩點滴，與讀者共同感受書籍所珍藏的美好，無論是“錦衣”還是“布服”，皆可成就經典。



《朝花夕拾》初版收錄了魯迅於1926年創作的《狗·貓·鼠》《阿長與〈山海經〉》《從百草園到三味書屋》等10篇回憶性散文。文集追憶往事，勾勒社會風貌，夾敘夾議，飽含著濃烈的抒情氣息。



該書封面由魯迅好友、畫家陶元慶設計。書封上部以橘黃色為底，花園中的亭閣邊，一著長袍女子正懷抱一根枯枝行過小徑，身後草木蔓發，繁花密綴，暗喻著“朝花夕拾”之意。書籍整體裝飾風格頗具現代感，色彩對比強烈，鮮明的底色加重了人生秋意。魯迅極為欣賞陶元慶的才華，二人曾多次合作，開書籍設計新境。他曾對陶元慶有言：“我很希望兄有空，再畫幾幅，雖然太有些得隴望蜀。”在一封談及《朝花夕拾》印刷事宜的書信中，魯迅在信尾特別交代：“該書第一頁上，望加上‘陶元慶作書面’字樣。”

