中評社北京5月19日電／據光明日報報導，初夏晨曦間，柳青草綠時。在浙江省嘉興市，101路公交車如往常般準時發車，作為嘉興市第一批城鄉公交線路，20年來，它載著無數乘客，見證了嘉興城鄉統籌發展帶來的變化。



從嘉興中心城區出發，101路公交車途經南湖、中央公園等眾多的紅色旅遊景區，隨著公交車的行駛，窗外的景觀不斷在眼前切換。進入南湖區餘新鎮，沿著寬敞平坦的餘北大街開至餘雲公路，農田裡的麥穗隨風搖曳，一幅優美的鄉村畫卷令人賞心悅目。



今年4月，餘新鎮長秦村的“漁裡問道”和美鄉村示範片區正式營業。每逢節假日和周末，這裡都會迎來眾多遊客。大家從周邊城市或嘉興市區趕來，參與農業研學、體驗鄉野遊戲、感受非遺文化。



在隔壁的普光村，村民鄭連榮正在自家的蝸牛養殖室裡喂養白玉蝸牛。一只只小小的蝸牛，已成為鄭連榮一家乃至整個普光村的致富“密碼”。2009年，鄭連榮得知當時鎮上的蝸牛食品企業舉辦蝸牛養殖培訓班，便抱著試試看的態度報了名。當時，他花了300元，買了50斤種蝸牛，邁出了自己養殖蝸牛的第一步。當年年底，鄭連榮養殖的蝸牛賣了10000多元。“那時我在工廠打工每月能賺1000元，相比之下，蝸牛養殖是條不錯的致富路。”初嘗甜頭後，鄭連榮不斷擴大蝸牛養殖規模，近些年，鄭連榮家單靠蝸牛養殖每年就能增收約20萬元。



20年前，普光村農民人均收入不到1萬元，現在人均收入將近5萬元，全村戶均年收入在20萬元以上的占比超65%。得益於推進城鄉統籌發展，如今，村子變美了，特色產業壯大了，鄉風更文明了。



“二月杏花白洋洋，楊金元屋有五姑娘……”嘉善縣姚莊鎮沉香村，三五村民正聚在一起演唱國家級非遺項目嘉善田歌《五姑娘》。在剛剛過去的“五一”假期，沉香村集休閑觀光、生態研學、親子教育於一體的江小橘樂園出現了“一座難求”的火熱場景。



農文旅深度融合，助推著鄉村振興。近年來，嘉興農民的腰包鼓了起來，精神上也富了起來。秀洲區王店鎮“村超”、嘉善縣姚莊鎮“村BA”、平湖市林埭鎮徐家埭村農民棒球聯賽……一場場農民體育賽事每年如期舉行，凝聚著一股股精氣神，增強了村民的歸屬感。



城也嘉，鄉也興。2023年，嘉興全市生產總值增長6.3%，達到7062.45億元；城鄉居民人均可支配收入分別為7.59萬元和4.96萬元，農民收入連續20年保持全省第一。



在嘉興，城鄉“雙向奔赴”的故事仍在不斷續寫，前景光明的共富篇章未來可期。