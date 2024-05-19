中評社北京5月19日電／據光明日報報導，和著清雅的音樂聲，兩只鳳凰時而晃頸鳴叫，時而擺尾理羽，時而閑庭踱步，好不悠然氣派、柔和雅致。日前，在湖北省十堰市鄖陽區龍韵村愛源文化廣場上，一場國家級非遺鄖陽鳳凰燈舞的演出《鳳生水起》，贏得現場觀眾的連連喝彩。



作為中國古代傳說中的百鳥之王，鳳凰象徵吉祥和永生。鳳凰燈舞是中國民間舞蹈中燈、舞、樂相融合的一種獨特藝術表演形式。鳳凰燈舞演繹百花擁鳳出巢、游園、鳳鳴、尋花、戲牡丹、鳳舞、理羽、打盹、展翅、朝陽、三點頭、回巢等情景，呈現出一幅美輪美奐的意境。



今年62歲的史清是鄖陽鳳凰燈舞的國家級非遺代表性傳承人。這不，在丹江口水庫之畔，伴著嗩呐、笙等傳統樂器，他和同伴們踩著疏密有致的鼓點，時緊時緩，舞動起來。鳳凰花燈上的七彩羽翼，在穿過樹影的陽光映照下熠熠生輝。



“這是一個帶給大家吉祥與快樂的節目。”表演結束，史清用手背揩著額頭的汗珠說。“台上一分鐘，台下十年功”，一套行雲流水的舞鳳表演背後，是無數遍的勤學苦練。



鳳凰燈舞傳承的不僅是表演，還有鳳凰花燈的製作技藝。



“這些花燈都是我們手工製作的。竹篾扎成骨架，以皮紙、紗布、細布、彩紙和上光色紙裱糊粘貼，按頭、頸、身、翅、尾、腿六個部位分別制成後再組合連接。”史清告訴記者，“和以前相比，現在的製作材料更鮮艶也更經久耐用。我們還添加了小鳳凰，根據不同場景的需要來增添節目的豐富性。”



“這是我第一次見到舞鳳，真是大開眼界。”遊客肖榮華看了鳳凰燈舞贊嘆不已：“相對於舞龍舞獅的剛勁勇猛，舞鳳則更加柔美、細膩。”



近年來，鄖陽區高度重視鳳凰燈舞的保護和傳承，推動表演進社區、進景區、進鄉村、進校園。通過“非遺進校園”，鳳凰燈舞在當地青少年中廣受歡迎。在鄖陽科技學校，每周兩節的鳳凰燈舞課程，受到了同學們的熱捧。“雛鳳清於老鳳聲。”看著操場上舞動的青春身影，史清道出了他的期待。