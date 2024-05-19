花錢得個“洋院士”　含金量有多高？

中評社北京5月19日電／據大公報報導，西安一名“90後”博士當選歐洲自然科學院院士，成為“世界唯一一位90後院士”的消息，早前引起廣泛關注，但後來有消息指出，花費低至35萬元（人民幣，下同）就可以購買該院院士資格。到底是學術榮譽還是商業交易？“洋院士”的含金量受到多方質疑，甚至被稱為“克萊登”式院士。據不完全統計，2023年近20位中國人當選該機構“外籍院士”，2024年當選人數增至40餘位，多為高校教授和企業高管。據大公報記者17日最新查詢，目前該機構網站上的“院士電子百科全書”已被刪除，部分高校和機構亦刪除了相關的“院士喜報”宣傳稿。對此，中國科協官方微信公眾號表示，各部門不應為“投機者”捧場站台。



此前部分內地媒體發布的資料中，歐洲自然科學院被介紹為：總部位於德國漢諾威，由歐洲多國科學家組織成立，採取嚴格的院士遞補制度，當選院士需要經過院士推薦、形式審查、答辯審核、投票選舉、主席團審議、公證員公證等嚴格的學術評審和法律流程，主要考察候選人的學術成就、創造性貢獻和影響力。



評審嚴格？兩年增近1300院士



不過，宣稱有“嚴格評審程序”的歐洲自然科學院，這兩年院士隊伍迅速壯大。公開資料顯示，2022年5月到2024年4月間，該院院士數量就從425人擴張到1700人。



隨之而來的是對這間機構權威性的質疑。有不少內地學者表示，曾收到推薦申報歐洲自然科學院外籍院士的郵件，而郵件中提到需收取費用，有人說要40萬，也有人說是35萬，甚至出現“支付40－100萬元服務費，就能增選成功”的說法。對於這些質疑，有多名當選“院士”回應稱，自己是通過官網提交材料申請，並未付費。有教授則表示，歐洲自然科學院本身是不收費的，是有些代理機構收取的翻譯和服務費用。



記者查詢發現，名為“歐洲自然科學院中國人才技術分院”的微信公眾號已經被註銷。此前宣稱可以代辦外籍院士申請評選的中介機構有的直接回覆“已經不做歐自然的申請了”。



權威存疑 可享受院士待遇？



而姑勿論這家歐洲自然科學院的院士頭銜含金量有多高，“洋院士熱”其實牽涉到學術界的資源分配問題。就如一些“洋院士”中介機構的宣傳文案指出的，當選“洋院士”可“獲得國際聲譽和知名度；參與國際學術交流和合作項目；提升個人在學術界的地位和影響力，有利於推動學術研究和發展；可能會獲得更多的學術資源支持，包括項目資助、研究設備等。”



以此次事件中的“洋院士”為例，根據現有規定，“洋院士”無法與中國科學院、中國工程院院士享受相同規格的待遇，但由於內地各地對院士工作站認定標準不一，“洋院士”在部分地方亦可享受院士待遇。例如，雲南臨滄市人民醫院官方微信公眾號去年稱，該院與一位歐洲自然科學院中國籍院士簽約，建立院士專家工作站。



就此等現象，中國科協官方微信公眾號發表署名“鍾科平”的評論文章提出，各部門機構不應為“投機者”捧場站台。有關部門和機構要注重激濁揚清，著力為科技工作者營造良好的科研條件和公平的創新環境。一方面，著力清理各類“野雞大學”“山寨頭銜”“違規評比”“收費表彰”，避免給任何取巧、鑽營的投機者站台，更不可向其傾斜資源；另一方面，充分尊重並合理評價科技工作者的勞動成果。