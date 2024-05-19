數字藝術澎湃創新動能

中評社北京5月19日電／據人民日報報導，習近平總書記指出：“數字技術正以新理念、新業態、新模式全面融入人類經濟、政治、文化、社會、生態文明建設各領域和全過程，給人類生產生活帶來廣泛而深刻的影響。”數字技術的快速發展與廣泛應用，不僅有效激發了新質生產力，顯著推動社會文化進步和經濟轉型，也為藝術創作提供全新的手段和廣闊的空間。近日，由中國美術家協會、浙江省文學藝術界聯合會、中國美術學院共同主辦的“首屆中國數字藝術大展”在中國美術學院美術館展出，集中梳理和展示過去10年中國數字藝術創作與教學成果，聚焦藝術與數字科技的深度融合，彰顯數字藝術的文化價值與社會意義，激發藝術創新驅動社會創新的新動能，同時促進國際藝術交流與合作，為全球文化藝術的多樣性和創新性貢獻中國力量。



引領科藝融合新方向



數字藝術是當代富有探索精神和前沿意識的藝術領域。它與新世紀一同成長，是和21世紀同頻共振的一種藝術形態。自誕生伊始，數字藝術即以對新媒體、新形態、新觀念、新方法的運用，受到藝術界、教育界、產業界的廣泛關注，迅速成為全球藝術體系的重要板塊，在藝術史的發展進程中具有里程碑意義。



數字藝術正邁向藝術實踐的中心地帶，並打通美術、設計、影視、建築等多個學科，融匯當代藝術、數字科技、智能製造、視聽工業、流行文化等方方面面，不斷拓展邊界。正如“首屆中國數字藝術大展”四個板塊的設置：“太空史詩”“寰宇大觀”“仿生格物”“無盡洞天”，時空跨度與學術視野宏大。210件參展作品，從感官體驗到數字生命，從數字文旅到數字考古，從太空史詩到未來科幻……超越既有的學科界限、行業壁壘，以虛擬世界與現實世界的碰撞，激發藝術創造的無盡可能，促進數字技術研發與數字經濟、文化產業相結合。例如，中央美術學院藝術與科技方向教授費俊、代數幾何數學家許晨陽、心理學家劉正奎跨學科合作的藝術實驗項目《情緒幾何》4.0版本，作品邀請觀眾站上交互台並與之互動，觸摸者的情緒會通過心率等生理數據采集設備記錄並計算、生成一個個“因人而異”的情緒化動態三維圖形。專家們認為，通過展覽可以看出，數字藝術的生產力和創造性張力，遠超數字孿生、虛擬現實的範疇，體現出數字藝術作為新質生產力重要介質的巨大潛力。



藝術與科技的融合，正在成為人工智能時代激發人類創造力的重要力量。面對人工智能的崛起和知識領域的不斷細分，深入思考這些變革為藝術創作和智力工作帶來的便利、挑戰與機遇，直面在關鍵的人工智能技術分支上與國際先進水平的差距，成為美術界的新課題。此次展覽和學術研討，與會人員身份多元，藝術家、科學家、教育工作者、設計師、策展人、導演、電影制片人等匯聚一堂，展開一場場跨學科、跨專業的對話，為推動人文社科領域進步提供新視角。科研攻關與人才培養，成為關注的焦點。在高等院校等機構中建立科藝融合的重點實驗室、實踐基地等，推動產學研協同發展，成為各界跨界合作的新方式，以及“新文科”背景下藝術教育更新教育方法和工具的新舉措。



隨著數字智能科技日新月異，美術領域呈現開放與合作發展新格局，數字藝術日益成為公共文化領域的熱點話題。其連接學術研究，觀照大眾生活，有力推動藝術與科技深度融合，為充分發揮好美術在服務經濟社會發展中的重要作用注入新動能。

