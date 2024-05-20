內地人買港樓　撤辣前後之別

中評社香港5月20日電／大公報報導，據中原按揭董事總經理王美鳳分析說，上期提及全面撤辣後，現時內地人士在港買樓之稅款開支大幅降低，與港人一致。而在樓按方面，內地人士在港申請樓宇按揭貸款之準則、首期比例，以及樓按息率原則上與港人相同，但需留意有關適用之按揭成數上限。



在按揭申請流程當中，銀行會對按揭物業進行估值，由於實質按揭成數以樓價及估值之低者計算，若物業估值達至樓價水平，即市場俗稱“估到價”，按揭成數可直接根據樓價計算，例如物業成交價是800萬元，估值亦達800萬元，七成按揭之貸款金額便是800萬元×70%，即560萬元。



首套房供樓占入息不逾一半



但若果物業估值低於樓價，即市場俗稱“估不到價”，按揭成數便根據物業估值去計算；同樣以上述物業成交價800萬元為例，但估值是750萬元，七成按揭之實質按揭金額便為750萬元×70%，即525萬元。



對於申請有關按揭成數，銀行需評估按揭申請人是否有足夠還款能力，較普遍是根據申請人提交的入息證明計算是否符合現行供款占入息比率之規定。這項準則亦就著自住物業或出租物業有不同計法，以自用物業及首套房按揭為例，計法是每月總債務供款金額不超過入息一半即50%；若屬於出租或投資物業，又或申請人本身已有按揭在身，按揭物業屬於二套房按揭，每月總債務供款占入息比率上限便為40%。



至於所需提交的入息證明文件，大致上與港人相若，需顯示有足夠的還款能力。一般來說，在職人士需提交最近3至6個月薪金入賬銀行戶口紀錄（內地稱銀行“流水”）、稅單（香港工作）／完稅證明（內地入息）、發薪證明及職位證明文件如公司合約、聘書、糧單等，如屬專業資格人士如律師、醫生可提供執業資格證書。



若內地客戶純粹來港買樓作投資出租之用，並非在港工作，例如是人才計劃下又或畢業生留港工作的人士，在港亦沒有任何信貸紀錄可供銀行參考，是否能提供獲銀行認可的工作證明及足夠入息水平便成了按揭審批關鍵。例如內地入息人士在職於知名品牌大公司已多年，並有完稅證明、公司發薪之銀行流水紀錄，香港的銀行是較容易評估及接納申請人的入息證明。