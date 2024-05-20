港股重振聲威　市值成交躍升

港股上演大反攻，本季至今上升18.2%，升幅冠全球。（大公報） 中評社香港5月20日電／大公報報導，內地出招穩樓市，內外資金加速流入，港股成為本季環球表現最出眾的市場，市值規模大幅增加，站穩第四大股票市場位置，成交額顯著上升，全年日均成交有望挑戰三年前紀錄高位，證明聯通內地與世界的香港，金融業具韌性與活力。



近期港股漲勢超出市場預期，恒生指數由年初低位，勁升逾4000多點，令淡友措手不及，早前做空內地、香港的炒家紛紛回補空倉，止蝕投降。在這一波升市中，中資股漲勢凌厲，恒生國指年內由跌轉升逾20%，相信與中資股投資價值被嚴重低估有關，加上內地出招穩樓市，設立3000億元人民幣保障性再貸款，支持國企收購建成未售商品房，降低首套及二套房首付比例，幫助樓市去庫存，刺激資金入市追捧中資股。



本季升幅稱冠全球



港股正上演大反攻，本季至今上升18.2%，升幅冠全球，一方面是內地經濟保持回升，資金增配人民幣資產。香港擁有聯通內地與世界的投資平台，匯聚內外資金，造就股市重振聲威，令做空港股的炒家節節敗退，大量沽空盤平倉，加速港股升勢。值得留意的是，估計來自韓國總值22億美元的國企指數掛鈎認沽衍生產品在5、6月到期，若國企指數上破7000點重要關口，可能導致發行商補空倉，預期中資股後續還有更強勁的升勢。



此外，港股市場基本面不俗，互聯互通持續優化與擴大，實施近一年的“互換通”，達成人民幣利率互換交易3600多宗，涉及金額約1.77萬億人民幣，目前市場正憧憬離岸國債期貨推出，可更好配合國際資金加注人民幣資產。同時，在港上市的中資科技股業績表現不俗，騰訊首季業績超出預期，其微信視頻號、小程序、公眾號、搜一搜等增長拉動，網絡廣告增加26%，成為業務新亮點。此外，阿里巴巴預期在8月轉換成香港主要上市，意味可納入港股通投資標的，北水可直接投資阿里巴巴，相信更多內地資金淨流入港股。



踏入5月以來，港股日均成交額上升至1400億元，比去年全年日均成交1050億元大增四成。



市值站穩全球四強



隨著市場氣氛改善、資金流入，港股流動性出現積極變化，往後內地龍頭企業在港上市，相信年內股市日均成交進一步增加，有機會挑戰2021年日均成交1667億元紀錄高位。目前港股市值已較今年初低位大增逾8萬億港元，市值高於印度股市，站穩全球股市市值四強位置。根據彭博數據，全球股市市值前五位，分別是美股（55.5萬億美元）、內地A股（9.37億美元）、日股（6.4萬億美元）、港股（5.4萬億美元）及印度股市（4.6萬億美元）。



港股市值與成交躍增，凸顯香港金融競爭力強，發展潛力大，聯通內地與國際的優勢不可替代。