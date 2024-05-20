香港新盤低價搶客　二手延續蝕讓潮

沙田中心有業主3年前入市，現蝕逾80萬沽樓。（大公報） 中評社香港5月20日電／大公報報導，撤辣釋放樓市購買力，發展商把握時機低價去庫存，二手價量受壓，過去周末至少錄10宗貶值成交，何文田半新樓成重災區，賬面跌幅高逾3成；數年前掀破頂潮的新界細價樓損手頻仍，沙田花園城有2房單位不足5年樓價蒸發34%。



二手交投低位徘徊，據中原地產統計，十大屋苑於過去周末錄4宗成交，雖然按周增1宗，惟連續第3周錄得個位數。至於美聯物業統計的十大屋苑周末交投量有6宗，同樣按周微升1宗。



何文田站上蓋新盤低價搶客，同區半新樓首當其衝，皓畋周末連錄3宗貶值易手個案，包括7座高層C室2房銀主盤，實用面積679方呎，以1147萬元沽出，實用呎價16892元，原業主於2017年底以1650.48萬元一手入市，單位6年半貶值逾503萬元或30.5%。其次，皓畋2座9樓G室2房戶，實用面積676方呎，消息指以1195萬元成交，實用呎價17678元，原業主於2017年底以1617.8萬元一手買入，賬面蝕422.8萬元或26.1%。



沙田中心3年半跌價13%



元朗大型新盤搶去大批購買力，新界細價樓連環損手。利嘉閣地產助理分區經理呂學維透露，沙田中心嘉寧大廈低層A室，實用面積390方呎，原業主叫價540萬元，剛減至538.8萬元易手，實用呎價13815元，原業主於2020年12月斥資622萬元入市，現沽出賬面虧蝕83.2萬元，物業約3年半跌價13.4%。



同區花園城有業主勁蝕逾3成離場，消息指，成交是花園城雅麗苑低層3C室，實用面積301方呎，原則2房間隔，成交價330萬元，實用呎價10963元，原業主2019年8月498萬元買入，賬面虧損168萬元，單位期內大幅貶值33.7%。



帝堡城累劈逾百萬沽



沙田帝堡城2座高層A室2房戶，實用面積547方呎，代理指單位開價780萬元，累計劈價逾百萬，新近以668萬元賣出，實用呎價12212元，原業主於2021年5月樓市高峰期間，以806萬元購入上址，持貨3年轉手，賬面蝕138萬，蝕幅17.1%。



沙田富豪花園本月首宗成交即損手，中原地產分區營業經理侯惠良表示，該屋苑E座低層D室3房戶，實用面積670方呎，開價698萬元，議價至600萬元易手，實用呎價8955元。原業主持貨約7年，賬面蝕80萬元。



元朗區二手亦捱打。美聯物業高級分區營業經理徐君寶表示，元朗禦景園6座中層D室2房戶，實用面積492方呎，劈價42萬以468萬元沽出，實用呎價9512元；原業主於2020年斥555萬元購入單位，賬面勁蝕87萬元，單位4年貶值15.7%。