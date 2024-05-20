實踐ESG理念　冀碳中和酒店推廣至內地

富薈灣仔酒店早在2010年成為全港首間碳中和酒店。（大公報） 中評社香港5月20日電／大公報報導，全球環保意識高漲，ESG（環境、社會和企業管治）成為各界關注點，富豪酒店（00078）旗下富薈灣仔酒店在環保上具前瞻性，早在2010年成為全港首間碳中和酒店。富豪酒店副主席羅寶文坦言，初期在酒店推出相關政策時，很多人不明所以，且以往較少客戶因環保因素而入住酒店，但隨著愈來愈多青年人及大公司，將環保視為預訂酒店的因素之一，令集團對ESG努力漸受各界認同。



被問及社會上有很多課題，為何較關注ESG？羅寶文接受《大公報》專訪時道出緣由，原來大學修讀心理學的因素，令她特別關懷下一代的心理健康，察覺心靈與環保是息息相關。再者，作為愛狗之人，羅寶文不時帶同愛犬到郊野公園玩耍，共同享受美麗的大自然，並對之更加珍惜，故希望為ESG和環保出多一分力量。



富豪酒店升級 符5R原則



為此，羅寶文早在2010年創辦香港首家碳中和酒店──富薈酒店，希望以專業及具效益的減碳方式，協助減緩氣候暖化。她一直重視創新及最佳的營運模式，希望在酒店引入更多低碳計劃及提供氣候關注服務。羅寶文又期望，將“富薈酒店”引入內地、中東及其他亞洲市場，訂立更多以科技為基礎的淨零碳目標，配合國家雙碳戰略，成為永續發展的旅館業先驅，為顧客帶來不一樣的綠色旅遊體驗。

