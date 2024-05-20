入住天宮逾20日　魚航員狀態良好

左圖：“太空出差”20余天，神舟十八號乘組已開展多項空間科學實驗。＼新華社；右上圖：空間站中的斑馬魚，在微重力下表現出腹背顛倒游泳等異常行為。右中圖：由斑馬魚和金魚藻構成的水生生保系統。右下圖：在酒泉衛星發射中心空間應用系統科學實驗樣品制備室，工作人員觀察備份斑馬魚的狀況。＼新華社 中評社香港5月20日電／大公報報導，昨日舉行的2024年度“天地共播一粒種─青少年與航天員一起養斑馬魚”科學教育活動上，科學家們介紹了隨神舟十八號飛船進入空間站的“航天魚”最近情況。中國科學院空間應用工程與技術中心研究員倉懷興表示，空間站小型受控生命生態實驗組件自4月26日由航天員轉移至問天艙生命生態實驗櫃並開展實驗以來，已在軌穩定運行了24天，4條斑馬魚目前狀態良好，航天員成功開展了兩次水樣樣品采集和一次魚食盒更換操作。他還透露了空間站未來的“動物成員”，小鼠以及果蠅將在後續任務中進入空間站。



19日上午，2024年度“天地共播一粒種──青少年與航天員一起養斑馬魚”科學教育活動在中國科學院空間應用工程與技術中心啟動。本次活動由中國科學院學部工作局、教育部基礎教育司主辦，中國科學院空間應用工程與技術中心承辦，教育部基礎教育司副司長李海勝、中國科學院學部工作局三級職員周德進出席啟動儀式並致辭。旨在充分發揮空間站科技資源優勢，為青少年搭建科學探究、科學實踐平台，在青少年心中種下科學的“種子”，激勵廣大青少年追尋“科學夢”“航天夢”。



在啟動儀式上，中國科學院水生生物研究所研究員王高鴻介紹，斑馬魚是一種模式生物，經測定其基因組約有87%跟人類一樣，相似程度較高，在藥物研發等領域都有很好的作用。航天員長期在太空飛行會面臨骨質疏鬆、肌肉萎縮等情況，斑馬魚在這方面是非常好的研究模式，無論是在地面還是太空中都具有很高的研究價值。

