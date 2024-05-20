六大電影主題景點　創新旅遊體驗

旅發局日前推出嶄新“香港光影漫游”宣傳，向香港經典電影致敬同時，吸引全球戲迷親身來港體驗電影之旅。《香港經典 光影重塑》亦在法國康城影展作全球首映。（大公報） 中評社香港5月20日電／政府正致力落實“香港無處不旅遊”理念，鞏固及加強香港作為“最佳旅遊目的地”的地位。財政司司長陳茂波昨日表示，香港有豐富多元且獨特的消費與旅遊特色，政府正以嶄新的旅遊元素和組合，以及不一樣的宣傳策略，力求創造全新的旅遊體驗和亮點。他預告快將公布本港下半年的盛事活動，為市民及旅客提供更多好去處和消費選擇。



大公報報導，香港旅發局近日製作全新的電影紀錄片，重新演繹多部香港經典之作，並推出“香港電影旅遊指南”，向旅客介紹警匪、功夫、愛情等六大主題的旅遊景點與體驗，包括油麻地警署、星光大道等，吸引全球影迷來香港體驗電影主題之旅。



政府：港宏觀經濟形勢向好



陳茂波昨日發表網志表示，本港宏觀經濟形勢向好，財政狀況平穩，獲得國際評級機構認同。標準普爾在五月發表對香港經濟最新評估，維持香港評級展望為穩定，主要理據是本港經濟將持續穩步﻿復甦、物業市場企穩，未來三年左右公共財政將趨向平衡。



陳茂波表示，零售、餐飲等行業仍在努力適應消費模式轉變的挑戰。他指出，只要能為市民及旅客不斷創造新穎且愜意的良好體驗，消費需求及商機隨之而來。他舉例上周的太平清醮，逾五萬市民和旅客到訪長洲，不少商戶指生意較預期佳。政府除在長洲舉行搶包山比賽，並採用新的宣傳策略，在維港夜空舉行無人機表演宣傳太平清醮，讓市民和旅客對節慶有更立體的認識和體驗，也為香港的旅遊資源和文化名片賦予新內涵。



香港電影《九龍城寨之圍城》票房報捷，近日在法國康城影展舉行首映禮，完場後全場起立鼓掌近10分鐘，再次掀起港產片熱潮。旅發局也乘勢推出香港電影旅遊宣傳，製作了全新電影紀錄片《香港經典 光影重塑》，上周五在康城影展的“電影市場”作全球首映。旅發局主席彭耀佳表示，希望透過該片向香港電影致敬，同時吸引世界各地旅客來港，展開光影漫游。



用電影角度感受香港魅力



紀錄片結合六種最廣為人知的港產片類別，包括以愛情、警匪、功夫、動作、喜劇、文藝片的經典作品為靈感，並邀請多位著名的資深及新生代香港電影人，包括張艾嘉、洪金寶、林家棟等主演，配合香港標誌旅遊景點作背景拍攝，展現香港獨特魅力。張艾嘉表示，希望旅客來香港不止購物，也發掘到香港的美景。資深電影策劃陳善之說，希望旅客能經常來港，享受美食及友善的招待。



香港電影旅遊指南亦透過該六大主題，向旅客介紹港九新界一系列豐富的體驗活動，用電影角度感受香港的魅力。遊客可前往油麻地警署打卡、探尋深水埗鴨寮街的舊式音響店，重現電影《無間道》的經典一幕；或是搭乘開篷觀光巴士，追尋王家衛電影《墮落天使》中騎電單車穿越隧道足跡；遊客亦可參觀傳奇功夫大師李小龍展覽，甚至參加咏春拳課程，瞭解功夫電影背後的故事。