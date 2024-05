社評：美國在中俄關係問題上拉幫結派

美國國務院副發言人皮特 中評社北京5月22日電(評論員 喬新生)美國國務院副發言人皮特(Patel)5月16日在例行吹風會上回答有關中俄關係問題的時候,強調中國“cannot have its cake and it too”(不能留下蛋糕同時又把蛋糕放在嘴裡吃掉)。言外之意,中國必須在俄羅斯與美國之間作出選擇。



美國國務院的意思非常清楚,那就是中國不應該和俄羅斯走在一起。既然美國等西方國家對俄羅斯實施全面制裁,那麼,凡是拒絕與俄羅斯脫離關係的國家,都應該受到制裁。



這或許可以解釋,為什麼美國等一些西方國家一方面持續不斷地向烏克蘭輸送武器,另一方面對其他國家向俄羅斯出售武器實施制裁。對於美國等西方國家而言,凡是美國反對的,其他國家都必須反對;凡是美國支持的,其他國家都必須支持。這是一種非常典型的霸道作風,它充分反映出美國拉幫結派的地緣政治戰略。



可是,美國不檢討自己的地緣政治戰略,不採取切實有效的措施盡快結束的烏克蘭衝突,而是警告中國不要與俄羅斯合作。美國國務卿更是編造謊言強調“有跡象”表明中國向俄羅斯提供軍事裝備。美國情報機關負責人在美國國會作證時,公開表示,沒有證據證明中國向俄羅斯提供了軍事援助。這說明美國國務院在處理中美關係問題上,已經到了不顧廉恥地步。



中國與俄羅斯發展正常的貿易關係無可厚非。中國堅持多邊主義,願意與所有的國家包括歐洲國家開展合作。中國不會因為美國反對,而拒絕與其他國家開展合作。中國堅持按照聯合國憲章所確立的基本原則,與所有國家在相互尊重的基礎上開展合作。中國不會居高臨下,對其他國家頤指氣使,更不會以“實力地位”,威脅其他國家。中國堅持與所有的國家開展合作,既是貫徹落實聯合國憲章所確立的基本原則,同時也是為了維護中國的國家利益。中國作為聯合國安理會常任理事國,不會屈從於美國的壓力,被迫作出選擇。