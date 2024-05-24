社評：中國經濟發展何以成為”關鍵供應國”

中評社北京5月24日電（評論員 喬新生）美國消費者新聞與商業頻道5月17日報導，中國仍然是世界“關鍵供應國”。這篇報導引用德國安聯貿易公司的一份報告，認為與中國全面“脫鈎”是困難的。這份報告的製作者調查中國、法國、德國、意大利、波蘭、西班牙、英國、美國等3000多家企業，超過三分之一的調查對象計劃增加在中國的經濟活動，衹有11%的調查對象會減少在中國的經濟活動。



這份調查報告具有一定的可信度。中國之所以稱為“關鍵供應國”，2024年5月16日出版的沙特阿拉伯《阿拉伯新聞》給出了答案。這份報紙發表文章認為，中國優先發展經濟、培育互利合作夥伴、保持適應性和靈活性，從而使中國在這個“以地緣政治不確定性、衝突和經濟複雜性為特徵的時代”，以務實的政策，為國際社會提供寶貴經驗。



沙特阿拉伯新聞媒體的分析文章，潛台詞不言而喻。中國堅定不移地發展經濟，與某些霸權國家以地緣政治關係發展為核心、形成鮮明的對比。中國埋頭苦幹，發展經濟，根據生產力發展要求，不斷調整自己的經濟結構。通過發展新質生產力，實現中國式現代化。中國經濟發展取得的巨大成就充分說明，中國以經濟建設為中心的和平發展道路是正確的。



中國在經濟發展過程中，不是閉關自守，實行貿易保護主義，而是強調多邊主義的重要性，堅定地捍衛世界貿易組織規則，持續不斷地與其他國家開展經濟合作。按照《阿拉伯新聞》的提法，“中國的戰略強調建立基於共同利益和合作的互利夥伴關係的重要性，而不是僅僅追求單邊議程”。中國強調“合作而非對抗，對話而非不和”。



中國制定務實的政策，在應對不斷變化的全球挑戰和機遇過程中，保持適應性和靈活性。不論是在數字化和人工智能領域，還是在應對全球危機方面，中國都證明了通過創新和適應保持領先的重要性。

