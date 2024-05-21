何雷：中美雙方應當有效加強分歧管控

何雷將軍多次參加香格里拉對話會，曾在對話會上多次接受中評社記者採訪（中評社圖片） 中評社北京5月21日電（作者 何雷）今年是中美建交45周年。在全球化深入發展的當今時代，中美兩國已形成你中有我、我中有你的局面，具有廣泛的重要的共同利益。但由於歷史文化、社會制度、經濟水平、發展道路和國家戰略等不同，決定了中美之間在許多方面存在著分歧和糾紛，如果得不到有效管控，將可能引發軍事衝突甚至爆發戰爭。



一是要樹立正確的戰略認知。習近平主席指出：戰略認知問題始終是中美關係必須扣好的“第一粒紐扣”。中美之間分歧永遠會存在，但要“求大同、存小異”，建立更多共識。



樹立正確的戰略認知，就要“求大同、存小異”，在大的方面尋求共同之處，在其他方面允許存在分歧；而不是“餐桌菜單論”。2024年2月17日，美國國務卿布林肯在慕尼黑安全會議上發表演講，提出了著名的“餐桌菜單論”：在國際體系中，如果你不在餐桌上，就可能會在菜單上。這是典型的冷戰思維、叢林法則和錯誤的戰略認知。按照這一邏輯，在國際體系中，大國、富國、強國就是坐在餐桌上的食客，小國、窮國、弱國只能是菜單上的食品，任人宰割食用。而中國一貫主張，世界上所有主權國家，不分大小、強弱、貧富，一律平等，同樣應當受到尊重。一國的事由本國人民做主，地區的事、全球的事由各國商量著辦。



“大同”就是中美兩國的共同利益，主要指全球公共產品，如禁毒、人工智能、應對氣候變化和疫情等；共同挑戰，如反恐怖、網絡安全、軍事合作等；捍衛本國根本利益和維護世界和平穩定的共同責任。中國始終希望中美兩國做夥伴，致力於構建穩定、健康、可持續的中美關係。與此同時，中國有必須維護的利益、必須捍衛的原則、必須堅守的底線，這是不容侵犯、不容破壞、不容踐踏的。



“小異”就是分歧，分歧有大有小、有重有輕、有原則性的和非原則性的。大的、重的、原則性的分歧是不容讓步的。“大同”需要中美兩國一起維護、培育和擴大，“小異”需要中美兩國共同管控，甚至共同努力將其轉化為“大同”，在維護“大同”中管控好“小異”（分歧）。

