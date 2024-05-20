王毅同塔吉克斯坦外長穆赫里丁舉行會談

中評社北京5月20日電／當地時間5月19日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在杜尚別同塔吉克斯坦外長穆赫里丁舉行會談。



新華社報導，王毅表示，中塔兩國大小不同，國情各異，但始終相互尊重、相互信任、平等相待，是山水相連的好鄰居，更是守望相助的好朋友、共謀發展的好伙伴。在兩國元首戰略引領下，中塔全面戰略伙伴關係不斷邁向更高水平，明確了構建命運共同體的奮鬥目標。雙方各領域務實合作成果豐碩，在涉及彼此核心利益問題上始終堅定相互支持。中方願盡己所能，助力塔吉克斯坦加快工業化進程，提升經濟社會發展水平，走出一條成功的發展振興之路，為塔人民帶來實實在在的福祉。



王毅指出，百年變局加速演進，國際和地區局勢複雜多變，兩國和兩國關係面臨新形勢新挑戰。雙方要加強發展戰略對接，發揮互補優勢，推動務實合作提質升級。中方願同塔方進一步提升貿易規模，深挖互聯互通潛力，推進礦產資源合作，拓展新能源、綠色轉型等新興合作領域。中方支持更多中資企業赴塔投資興業，希望塔方為中國企業提供良好的營商環境。中塔在國際事務中要繼續堅定相互支持，共同捍衞兩國戰略利益，維護國際公平正義。



穆赫里丁表示，塔中關係源遠流長，始終堅持睦鄰友好、相互信任。中國是塔吉克斯坦重要的戰略伙伴，元首引領為兩國關係發展注入強大動力。雙方保持著各層級密切交往，經貿合作規模不斷擴大，人文交流內涵豐富。塔方對兩國關係發展水平感到滿意，期待同中方一道，全面推進各領域合作，使兩國高水平伙伴關係取得更多新成果。塔方將一如既往、堅定不移地堅持一個中國原則，這一立場不會有任何動搖。面對複雜多變的地區形勢，塔方願同中方共同落實全球安全倡議，攜手應對安全挑戰。塔方重視同中方在聯合國、上海合作組織、中國－中亞機制中的協調配合，將全力支持中國接任上合組織主席國的工作。



會談後，雙方簽署了兩國外交部合作文件並共同會見記者。