住建部：已發放的公積金貸款明年執行新利率

（來源：央視新聞） 中評社北京5月20日電／據央視新聞報導，日前，住房公積金個人住房貸款利率下調0.25個百分點。到底繳存人能得到多大實惠？住房城鄉建設部公積金管理司相關負責人昨天（18日）表示，新政策對繳存人解決住房支持力度將更大。



以一筆金額100萬元、期限30年的首套住房公積金個人住房貸款為例，選擇等額本息還款方式，月供將由4270.16元降至4135.57元，減少約135元，總利息支出將減少4.85萬元。購房人得到的好處是實實在在的。



據介紹，此次貸款利率調整範圍既包括新發放的住房公積金個人住房貸款，也包括存量住房公積金個人住房貸款。2024年5月18日前已發放的個人住房公積金貸款，自2025年1月1日起執行新利率。2024年5月18日（含）後新發放的個人住房公積金貸款，將直接按照調整後的新利率執行。住房城鄉建設部表示，將指導城市住房公積金管理中心按照規定，做好政策銜接工作，確保繳存人能夠第一時間享受到政策優惠。



陝西：一周內兩次調整公積金貸款政策



5月10日到17日，陝西住房資金管理中心兩次調整公積金貸款政策。



5月17日，陝西省住房資金管理中心發布《關於下調個人住房公積金貸款利率的通知》。自2024年5月18日起，下調個人住房公積金貸款利率0.25個百分點，5年以下（含5年）和5年以上首套個人住房公積金貸款利率分別調整為2.35%和2.85%，5年以下（含5年）和5年以上第二套個人住房公積金貸款利率分別調整為2.775%和3.325%。



西安住房公積金管理中心計財處處長 朱彤：按照首次貸款等額本息還款法，以30年為期，單職工最高貸款65萬元計算，可節約利息3萬餘元；按雙職工最高貸款額度85萬元計算，可節省利息4萬餘元；對於多孩家庭，最高貸款102萬計算，可節省利息支出近5萬元。更好地發揮住房公積金的民生保障作用。

