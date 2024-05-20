中國對三家美國企業採取不可靠實體清單措施

中評社北京5月20日電／中國商務部20日發佈不可靠實體清單工作機制公告2024年第1號，決定將參與對台灣地區軍售的美國通用原子航空系統公司（General Atomics Aeronautical Systems）、美國通用動力陸地系統公司（General Dynamics Land Systems）列入不可靠實體清單。



公告稱，為維護國家主權、安全和發展利益，根據《中華人民共和國對外貿易法》《中華人民共和國國家安全法》等有關法律，不可靠實體清單工作機制依據《不可靠實體清單規定》第二條、第八條和第十條等有關規定，決定將上述企業列入不可靠實體清單，並採取以下處理措施：



一是禁止上述企業從事與中國有關的進出口活動；二是禁止上述企業在中國境內新增投資；三是禁止上述企業高級管理人員入境；四是不批准並取消上述企業高級管理人員在中國境內工作許可、停留或者居留資格。



有證據顯示，美國凱普拉格斯公司（Caplugs）規避《不可靠實體清單規定》等相關規定，將自中國採購的貨物轉移至不可靠實體清單中企業。公告指出，美國凱普拉格斯公司須盡快採取措施，確保自中國採購的相關貨物、技術、服務等不向不可靠實體清單中的外國實體轉移，並向不可靠實體清單工作機制辦公室提交相關證明材料。否則，不可靠實體清單工作機制將依法依規對其採取相關措施。