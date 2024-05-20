發改委：鞏固擴大新能源汽車產業發展優勢

中評社北京5月20日電／新華社報導，中國國家發展改革委產業司副司長霍福鵬在新華社20日推出的“中國經濟圓桌會”大型全媒體訪談節目上說，國家發展改革委將會同有關方面採取更多務實舉措，推動新能源汽車提質、降本、擴量，鞏固和擴大產業發展優勢。



霍福鵬說，在鼓勵新能源汽車消費方面，下一步要推動落實汽車以舊換新、新能源汽車下鄉、公共領域車輛電動化等政策措施，進一步擴大市場規模。在加快推動技術進步和創新方面，將支持相關企業加快電動化和智能化技術研發，鍛長板、補短板，持續增強產業競爭力。



他表示，要積極推動新能源汽車產業實現更高質量的發展。要培育更多中國的龍頭企業，不斷提升企業競爭力，同時，更加注重行業龍頭企業和上下游零部件企業的協同配合，增強產業鏈韌性。



近年來，中國新能源汽車產業快速發展，競爭力持續增強。中國新能源汽車保有量超過2000萬輛，一批具備全球競爭優勢的新能源汽車企業正在形成。



“中國的新能源汽車已經在全球形成了比較優勢。”霍福鵬說，中國新能源汽車競爭力主要源於綠色發展理念引領、完整產業鏈依託、規模巨大市場支撐，以及開放創新生態促進。在政策指引下，中國汽車產業加快電動化轉型，新能源汽車產銷量連續9年位居全球首位，保有量超過全球一半。中國動力電池及其關鍵材料全球市場份額超過60%，累計建成了充電基礎設施900多萬台，進入動力電池回收利用白名單的企業超過150家。中國擁有全球最大的新能源汽車消費市場，銷量全球佔比超過60%。



“我國也是全球最大、最開放的汽車市場之一。”霍福鵬說，歡迎全球汽車企業深度融入中國市場和產業鏈體系，共享發展成果。同時，支持中國企業加強國際合作，為全球汽車產業進一步提升電動化和智能化水平貢獻中國力量。