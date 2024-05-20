王毅談中國和塔吉克斯坦重點合作方向

（來源：中華人民共和國外交部網站） 中評社北京5月20日電／據中華人民共和國外交部網站報導，當地時間2024年5月19日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在杜尚別同塔吉克斯坦外長穆赫裡丁會談後共同會見記者。



王毅表示，我同穆赫裡丁外長舉行了友好深入的交流，達成重要共識。



我們一致認為，在習近平主席和拉赫蒙總統的戰略引領下，中塔兩國秉持睦鄰友好精神建立了全面戰略夥伴關係，又順應時代潮流宣布構建中塔安全共同體、發展共同體，並在此基礎上一致同意構建中塔命運共同體，走出了相互尊重、平等相待、互利共贏的鄰國相處之道，樹立了國家間關係發展的典範。



展望未來，雙方認為應重點推進以下幾個方面合作：



首先，繼續堅定支持彼此核心利益。中方重申堅定支持塔方維護主權、獨立、發展和安全利益，支持塔方走符合本國國情的發展道路，反對任何外部勢力干涉兩國內政、破壞兩國友好。塔方在台灣問題上堅定支持中方立場，堅定恪守一個中國原則，認為台灣是中國領土不可分割的一部分，反對任何形式的“台獨”，支持中國政府為實現國家統一所作的一切努力。這一鮮明立場在當前形勢下尤顯重要，中方對此高度讚賞。



其次，繼續挖掘互利合作廣闊潛力。據中方統計，去年中塔雙邊貿易額增長了50%以上，但還有很大提升空間，中方有望成為塔吉克斯坦最大貿易夥伴。雙方願探討進一步提升貿易規模、擴大農業合作的新舉措，同時加快推進中塔公路關鍵路段建設等兩國互聯互通大項目，結合雙方人員往來需求開通更多直航航線。中方將積極考慮進口更多的塔方優質農產品，鼓勵有實力的中資企業加大對塔投資，參與塔境內的基礎設施建設。

