商務部：出口多意味著產能過剩的論調站不住腳

中評社北京5月20日電／新華社報導，針對近段時間美西方國家給中國新能源產業貼上“產能過剩”的標簽，中國商務部政研室副主任丁維順在新華社20日推出的“中國經濟圓桌會”大型全媒體訪談節目上說，出口多意味著“產能過剩”的觀點完全站不住腳。把中國新能源產品出口多等同於“產能過剩”，既有悖常理和常識，也與客觀事實嚴重不符。



丁維順從兩個角度進行了闡述。從國際貿易往來看，國際貿易的產生和發展，是各國基於要素稟賦、技術積累、發展路徑等形成不同產業的比較優勢，進行國際分工合作、互通有無，從而有效提升全球經濟效率和福祉。從市場經濟原理看，在經濟全球化的現實背景下，供需問題要從全球看，不能只看一國。當今世界經濟早已你中有我、我中有你，成為不可分割的一個整體，生產和消費都是全球性的，需要在全球視野下進行供需匹配和調節。



丁維順列舉了一組數據：美歐日等發達國家長期向世界大量出口一些產品，美國生產的芯片約80%用於出口，德國、日本生產的汽車分別有近80%、約50%用於出口，波音、空客生產的大量客機也是用於出口。就中國而言，2023年中國新能源汽車出口量佔總產量的比例僅約12.7%。



綠色低碳是大勢所趨，全球對新能源產品的需求持續擴大，新能源產業的發展空間依然十分廣闊。先進產能非但不會過剩，反而是相對不足的。據國際能源署研究，為實現碳中和目標，2030年全球新能源汽車銷量需要達到約4500萬輛，是2023年的3倍多；2030年全球動力電池需求量將達3500GWh，是2023年全球出貨量的4倍多，均遠超目前全球供給能力。



“有關國家和地區不能一邊高舉綠色發展的大旗，一邊揮舞保護主義的大棒。”商務部新聞發言人何亞東此前就這一問題回應稱，這是典型的自相矛盾和雙重標準，是一種“雙標主義”，既會阻滯全球綠色轉型，動搖氣候變化合作的信心，也會挫傷企業開展對外貿易投資合作的決心。