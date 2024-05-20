2024年“心連心·京藏號”旅遊專列首發

（來源：新華社） 中評社北京5月20日電／據新華社報導，5月19日，2024年“心連心·京藏號”援藏旅遊專列從北京西站首發。在14天的旅程里，“心連心·京藏號”將途經西寧、拉薩、山南、林芝等地。途中，遊客可飽覽青藏高原的絕美風光，游覽塔爾寺、青海湖、布達拉宮、巴鬆措等5處國家5A級旅遊景區。



“西藏，我們來了。”發車前，62歲的遊客張繼艶和朋友們在列車前合影留念，“這是我第一次進藏旅遊，很興奮很期待。從西寧到拉薩換乘供氧列車，對我們老年人很友好。”



據介紹，此次“心連心·京藏號”旅遊列車分兩段行程：第一段從北京至西寧，為普通列車專屬車廂；第二段從西寧至拉薩，為專屬高原供氧旅遊專列。全程共計14天，專列全程配備高原適應醫護保障人員，入住酒店配備彌散式供氧設備。



“這趟車老年旅客占比高，安全是第一位，我們的乘務員會針對老年人一對一進行安全宣傳。”北京西至西寧T175次列車長鄭雲桐介紹，為更好地服務“京藏號”專屬車廂遊客，乘務組精心推出系列服務，列車餐車還配有西寧當地廚師，提供特色優質西北菜肴，為旅客營造周到、溫馨、舒適的環境。



據瞭解，“心連心·京藏號”旅遊列車是以“鐵路＋文化旅遊＋民族團結”形式合力打造的北京援藏旅遊觀光列車項目。本次發車儀式由文化和旅遊部、國鐵集團指導，拉薩市委、拉薩市人民政府、北京援藏指揮部、國鐵北京局集團等單位組織。北京援藏指揮部負責人介紹，開行“心連心·京藏號”旅遊觀光列車是旅遊援藏工作的重要舉措，凸顯了祖國大家庭的和諧溫暖，體現了黨和國家對西藏人民的關懷關愛，體現了北京人民對西藏人民的深情厚誼，更是宣傳黨和國家富民政策，宣傳西藏改革發展成果的有效載體，有利於增強民族自豪感、自信心和凝聚力。



文化和旅遊部資源開發司負責人表示，此次“心連心·京藏號”旅遊列車首發，開啟了“2024年全國鐵路旅遊援疆援藏活動”的序幕。下一步，文化和旅遊部、國鐵集團將組織鐵路旅遊援疆援藏系列推廣活動，大力宣傳新疆、西藏的自然風光之美、歷史人文之美、民族風情之美。以旅遊大開放促進西部大開發，加快把旅遊等服務業打造成區域支柱產業，通過發展旅遊進一步鑄牢中華民族共同體意識，更好展現新疆、西藏開放自信的新面貌新氣象。