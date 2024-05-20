福州至紐約客運航線正式復航

（來源：央視新聞） 中評社北京5月20日電／據央視新聞報導，5月20日上午，搭載256名旅客的MF849航班從福州長樂國際機場起飛，標誌著停航4年的福州至紐約客運航線正式復航，這也是“乙類乙管”政策實施後福州機場口岸復航的首條洲際航線。



據瞭解，“福州—紐約”客運航線自2024年5月20日復航後，計劃每周執行兩個往返航班，班期為每周一、周五。去程航班計劃北京時間10：15從福州長樂國際機場起飛，當地時間12：45抵達紐約肯尼迪國際機場；返程航班計劃當地時間15：00起飛，次日北京時間19：30抵達。



今年以來，福州機場口岸已陸續恢復韓國濟州、韓國首爾、美國紐約等航線，國際（地區）客運航線達16條，口岸出入境客流量已突破50.5萬人次，恢復至2019年客流量的58%。福州機場邊檢站邊檢處副處長朱敏傑告訴記者，為保障“福州—紐約”客運航線順利復航，福州機場邊檢站研究制定服務保障方案，並針對航班情況優化警力配置，動態監測查驗現場旅客流量變化，及時調整旅客查驗通道，做好旅客分類分流引導，確保每名旅客安全有序出行。



福州機場邊檢站提醒廣大旅客，出行前要做好相應準備，提前計劃行程，預留充足過關時間，詳細瞭解美國入境政策，檢查好證件和簽證是否在有效期內，通關時請自覺配合邊檢查驗工作。如遇困難，可隨時撥打國家移民管理局12367服務熱線或向現場移民管理警察尋求幫助。