重慶：巡視整改清單制　閉環銷號　多跨協同

重慶市銅梁區委巡察辦聯合區紀委監委組建督查評估組，對巡察反饋問題整改情況進行督查、評估，推動整改到位。圖為近日，該區紀檢監察幹部在侶俸鎮踏水橋院子瞭解巡察整改情況。（來源：中央紀委國家監委網站） 中評社北京5月20日電／據中央紀委國家監委網站報導，“經過深入核查，建議對59個問題進行銷號處理，對29個問題駁回申請，還需進一步深化整改……”近日，一份關於巡視整改情況的核查報告提交重慶市委巡視辦集體研究。



這份報告，是開年後重慶市委巡視辦派出的5個核查組，對88個巡視發現問題整改情況進行集中線下走訪核查，最終形成的。



線下核查是確保巡視整改全流程管控的終端環節，結合巡視發現問題盡數上線晾曬的要求，線上線下聯動構建起了巡視整改的閉環管理體系。



去年以來，在重慶市委領導下，市委巡視辦組建數字巡視工作專班，依托市委黨建統領“八張問題清單”平台，探索實踐“巡視問題清單”管控機制，實現了問題發現、分析、整改、評估、預防全周期線上流轉，督促全流程責任落實，確保巡視成效體現在實打實的整改上，推動巡視監督、整改、治理有機貫通。



重大問題納入“清單” 線下核查防止“紙面整改”



打開“巡視問題清單”頁面，可以看到，進入“巡視問題清單”的問題共有1879個。其中，市級發現問題總數為547個，區縣發現問題總數1332個。



這些問題從何而來？



“我們將巡視發現問題及巡視整改評估發現問題，全部錄入數字平台，並將其中重大問題、複雜疑難問題納入‘巡視問題清單’，交辦責任單位重點推進整改，相關數據實時動態更新，確保整改全過程管控。”重慶市委巡視辦督查處負責人說。

