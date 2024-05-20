江蘇南京：“大數據＋鐵腳板”助企紓困

江蘇省南京市江寧區紀委監委組織紀檢監察幹部深入企業走訪調研，面對面聽取企業對優化營商環境、助企紓困的意見建議，瞭解企業在生產經營中遇到的難點堵點問題，監督推動為企業紓困解難。圖為近日，該區紀檢監察幹部在某公司走訪瞭解情況。（來源：中央紀委國家監委網站） 中評社北京5月20日電／據中央紀委國家監委網站報導，前不久，江蘇賽佳智能生產基地項目如期開工。作為江蘇省南京市溧水區2024年省市重大項目，該項目曾一度因審批周期過長，要比原定開工時間延期2個多月。溧水經濟開發區紀工委通過“監督護航·助企敢幹”二維碼得知這一情況後，及時向開發區管委會進行反饋，並督促開發區相關部門主動對接區數據局、區城建局，在多方共同努力下，該項目短時間內先後取得工程規劃許可證、樁基圖審合格證、不動產證、樁基施工許可證以及用地規劃許可證，成為溧水區首個“五證齊發”項目。



這是南京市紀檢監察機關在開展營商環境監督治理過程中取得的一項積極成果。該市紀委監委堅持“大數據”與“鐵腳板”相結合，深入開展營商環境監督治理，堅決糾治惠企政策落實不到位、行政審批效率不高以及破壞市場公平競爭秩序等突出問題，深挖嚴查背後的腐敗和作風問題，持續推動黨員幹部改進工作作風、轉變服務理念，助力營造一流營商環境，護航高質量發展。



“開展監督治理，要暢通問題反映渠道，讓企業把問題及時反映上來。”南京市紀委監委有關負責同志介紹，該市紀檢監察機關運用大數據手段，全面匯總梳理近年來信訪舉報、12345政務熱線等收到的涉企訴求，推廣使用“監督護航·助企敢幹”二維碼，及時受理經營主體反映的急難愁盼問題，加強分析研判，形成問題清單，強化交辦督辦，既督促解決個性問題，又推動共性問題整治，著力構建“收集問題、跟蹤推進、解決反饋”監督閉環。



在積極搭建紀企“連心橋”，把企業急難愁盼問題“請上來”把脈問診的同時，該市紀檢監察機關還堅持邁開“鐵腳板”“走下去”化解矛盾，創新開展“百名紀檢監察幹部訪千企”等活動，組織紀檢監察幹部深入企業和商會開展專題調研、實地走訪，傾聽企業訴求，用心用情助企紓困，著力打通營商環境痛點難點堵點。



“原料藥項目審批難、審批周期長，給我們及時量產創新藥帶來影響。”在一次民營企業家座談會上，南京柯菲平信歐制藥有限公司負責人倒起了“苦水”。據瞭解，該公司位於南京江北新區新材料科技園，主要從事創新藥物研發、生產和營銷，產品銷售渠道覆蓋全國多家醫療衛生機構，急需進行快速、規模化量產，如果能早一點審批，對項目按期竣工就多一份保障，同時還能節省大量的建設成本。

