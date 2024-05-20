在台北故宮博物院“看見”《紅樓夢》

這是5月17日拍攝的部分展品。（來源：新華社） 中評社北京5月20日電／據新華社報導，“物，讓小說有了畫面，成為看得見的劇情。”17日下午，在“看得見的紅樓夢”特展開幕講座上，策展人王亮鈞開宗明義。



“看得見的紅樓夢”是台北故宮博物院因應2024年博物館日推出的最新主題展覽，匯集了來自台北故宮博物院、台灣圖書館及台灣大學圖書館的約110組件藏品，涵蓋瓷器、瑪瑙、銅器、漆器、玉器、古籍等不同品類。



走進展廳，映入眼簾的是一件清代玉籽料，泛著溫潤光澤。“《紅樓夢》的故事始於大荒山青埂峰下一塊幻化成美玉的頑石，就讓我們的展覽也從這樣一塊未經雕琢的玉石開始吧。”王亮鈞說。



這位年輕的台北故宮博物院器物處助理研究員，歷時一年兩個月，仔細梳理《紅樓夢》里的生活場景和日常用品，希望引領觀眾通過器物導覽，領略這部文學巨著的魅力。



展覽的“大雅可觀”單元，重點展示盛清時期貴族世家精致繁華的物質生活。北宋汝窑青瓷碟、清乾隆瑪瑙扭絲紋碟，以及霽青描金蓋碗、銀鑲玉木柄餐具……《紅樓夢》書中提及的物品一一呈現眼前，引得觀眾驚呼連連。



“不少朋友關心會不會出現賈母在妙玉住所喝茶時使用的‘成窑五彩小蓋鐘’。”王亮鈞說，蓋碗是清代才有的茶具器型，成窑所處的明代是否燒制過蓋碗，著實存疑。“據我所知，北京故宮有一件與原著描述極為接近的藏品，但研究人員鑒定認為是清雍正年間仿品。”



“從前讀紅樓，沒有注意到這個細節。若真如此，作者其實暗藏了對人物性格的臧否。”觀眾賴女士說，從“物”的角度品讀文學著作，考據過程就像破案，十分有趣。



“異物奇貨”單元集合了書中描述的舶來品，從金星玻璃鼻煙盒到珐琅彩繪懷表，將賈府一眾青年男女“走在時尚前沿”的風采展現無餘。“一番夢幻”單元再現了書中主要人物的房屋擺設、起居用品。

