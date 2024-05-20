國台辦回應賴清德講話：釋放謀“獨”危險信號

中評社北京5月20日電／國務院台辦發言人陳斌華20日就台灣地區領導人“5·20”講話中有關兩岸關係內容表示，當前，台海形勢複雜嚴峻，根源在於民進黨頑固堅持“台獨”分裂立場，拒不承認體現一個中國原則的“九二共識”，勾連外部勢力不斷進行謀“獨”挑釁。今天台灣地區領導人的講話，頑固堅持“台獨”立場，大肆宣揚分裂謬論，煽動兩岸對立對抗，妄圖“倚外謀獨”、“以武謀獨”。要和平不要戰爭、要發展不要衰退、要交流不要分離、要合作不要對抗，是島內的主流民意。台灣地區領導人罔顧民意、逆流而動，釋放了謀“獨”挑釁、破壞台海和平穩定的危險信號，充分暴露了其“台獨工作者”的本性。



陳斌華指出，大陸與台灣同屬一個中國，台灣是中國不可分割的一部分。“台獨”與台海和平水火不容。我們解決台灣問題、完成國家統一的意志堅如磐石，維護國家主權和領土完整的能力堅不可摧，反對“台獨”分裂和外來干涉的行動堅決有力。對於任何形式的“台獨”分裂行徑，我們決不容忍、決不姑息。



陳斌華表示，祖國必須統一，也必然統一。不管島內局勢如何變化，不管誰當權，都改變不了兩岸同屬一個中國的事實，改變不了兩岸關係的基本格局和發展方向，阻擋不了祖國終將統一的歷史大勢。我們將全面貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，毫不動搖堅持一個中國原則和“九二共識”，團結廣大台灣同胞，努力推動兩岸關係和平發展、融合發展，堅定不移推進祖國統一大業。