﻿林定國率法律界代表團訪利雅得

中評社香港5月20日電／據大公報報導，律政司司長林定國率領由香港律師會、香港大律師公會和其他相關業界代表組成的約30人代表團，昨日抵達沙特阿拉伯利雅得，展開在當地的兩日訪問行程，推廣香港的法律及爭議解決服務，並加強香港與沙特阿拉伯的交流合作。



林定國與代表團抵達利雅得後，先出席由律政司、香港駐杜拜經濟貿易辦事處、香港貿易發展局和沙中商務理事會合辦，題為“香港：沙特阿拉伯商界通往中國以至其他地方的普通法門戶”的交流午宴，並向與會者介紹香港在“一國兩制”下“背靠祖國、聯通世界”的得天獨厚優勢。林定國致辭時指出，香港是中國境內唯一實行普通法制度的司法管轄區，擁有完善的法律制度並提供優質卓越的法律及爭議解決服務，是中東企業及法律業界拓展業務至內地的理想門戶。



代表團昨日下午到訪在港成立的頂尖人工智能軟件公司商湯科技設於當地的辦事處。林定國指出，包括香港企業在內的中資企業進入沙特市場，面臨的最大挑戰之一是文化差異。



林定國強調“有危有機”，香港的法律服務是促成交易和解決爭議的“最大公約數”，“香港法律服務業可以為包括中資機構在內的，在沙特發展，以及沙特到內地開拓業務的企業，提供雙方都更熟悉的法律支持。”