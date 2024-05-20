﻿九龍城設壁畫　打造“型格社區”

（來源：大公報） 中評社香港5月20日電／據大公報報導，港產片《九龍城寨之圍城》近日大受歡迎，九龍城寨雖已消失，但九龍城仍富有獨特的地區特色。市建局正在推行九龍城衙前圍道市區更新項目，行政總監韋志成表示，市區更新也可支援旅遊發展，參考上環荷李活道獲評“最具型格街道”的經驗，希望將九龍城打造為“型格社區”，包括透過壁畫營造多個“打卡”位（見圖），首幅外牆壁畫最快明年第二季完成。



韋志成昨日發表網誌表示，九龍城“龍城”區蘊藏豐富潮州、泰國文化，以及店舖林立的地區特色，衙前圍道項目除了樓宇重建，也進行街道活化。上環荷李活道近日在國際知名旅遊媒體公布的全球30條“最具型格街道”，排名第二位，市建局團隊分析該30條“型格”街道，將街道共通點帶入“龍城”市區更新，令“龍城”區更鮮明立體展現“型格”形象，成為遊客必到景點。



具體措施包括向現有特色商戶提供回遷方案，鼓勵留在原區經營，令訪客光顧地道和正宗的泰潮美食，體驗在大街“行街買餸”、選購食材的氛圍。透過“小區復修”先導計劃，額外資助參與的8幢大廈美化外牆，並邀請45位來自本地、泰國及外地的藝術家，提交設計建議書，為大廈繪上能夠凸顯“龍城”區歷史文化及潮、泰特色的壁畫。



韋志成說，首幅外牆壁畫將設置於城南道增福樓，以泰國為主題。團隊現正與大廈法團商討工程細節，預計最快於明年第二季完成。另外，打鼓嶺道休憩花園會以飛機為活化主題，呈現舊啟德機場的歷史元素。