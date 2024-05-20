夏寶龍囑特區政府　扎實推進創科項目

《香港創新科技發展藍圖》提出香港創科發展的四大方向。（來源：大公網） 中評社香港5月20日電／據大公報報導，夏寶龍會見孫東時，特別囑托特區政府在發展創科的過程中，要從實際出發，扎實推進一個一個項目。對此，孫東認為，“這對我們下一步工作布局非常有現實的指導意義”，他表示正思考如何按照《藍圖》所指定的發展方向，一個一個項目落實開展。



AI超算中心年內運作



孫東接受訪問時，向記者分享今年計劃推行的重大舉措。他希望本港今年能在人工智能（AI）關鍵領域有所突破，並透露，屬於香港自己的AI大模型今年年初已開始利用本港算力投入訓練，預計下半年能推出相關應用，首個應用或會是政府內部公務員的文書輔助系統。



此外，孫東介紹道，本港人工智能超算中心亦會於今年內開始投入運作，以滿足社會各界對算力的期待；且今年內會建立微電子研發院，專注於第三代半導體的研發，亦計劃建立碳化矽及氮化鎵的生產中試線。他表示，希望未來借助研發院強化業界與學術界的合作，協助香港在第三代半導體有較大突破。



孫東亦指出，今年內將以60億元，資助本地大學跟海內外機構合作，設立生命健康研發院，以整合本港現有的生命健康優勢，推動基礎研究的科技轉化。



在完善創科生態圈時，以往強調政、產、學、研，孫東說道，“現在我們要強調政、產、學、研、投”，他亦希望創科局未來能推出更多有利措施，完善相關投資環節。