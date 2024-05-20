陳茂波：香港宏觀經濟形勢向好

（來源：新華社） 中評社北京5月20日電／據新華社報導，香港特區政府財政司司長陳茂波19日表示，香港宏觀經濟形勢向好，財政狀況平穩，獲得國際評級機構認同。近月有不少資金積極投入香港股市，為港股增添正面氣氛。



陳茂波當日發表網志表示，全球投資情緒近月出現較明顯轉變，港股近日突破19000點水平，升至逾9個月高位，成交顯著增加，上周更曾出現單日成交額逾2000億港元。恒生指數過去四周累積升超過3300點，升幅達兩成。



他表示，隨著市場預期息率見頂以及全面撤銷樓市需求管理措施，住宅物業市場也有明顯改善，樓價扭轉連續10個月的跌勢趨向平穩，成交量在4月增加至超過8500宗。樓價保持平穩，交投量增加，與特區政府推出有關政策時的預期相符。



陳茂波說，標準普爾在5月發表對香港經濟的最新評估中，維持香港評級展望為穩定，主要理據是香港經濟將持續穩步復甦、物業市場企穩，未來3年左右公共財政將趨向平衡。



“誠然，不同行業之間的復甦仍存在不平均的狀況，零售及餐飲等行業仍在努力適應市民及旅客消費模式轉變所帶來的挑戰。”陳茂波說，特區政府也因應市場變化，主動出擊、全力創造更有利市場的條件和氛圍，力求與工商各界一起為香港創造新的增長點和新增量。



陳茂波表示，剛過去的太平清醮節慶吸引超過5萬名市民和海內外旅客到訪長洲。盛事活動除了帶來更多人流、增添熱鬧氣氛，也直接為市道帶來實質效益。繼上半年的各項盛事，下半年的精彩活動也快將公布。這些盛事活動勢必為市面增添活力及消費動力，為市民和旅客提供更多好去處和消費選擇。