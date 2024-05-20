番禺神樓來港展出：越百年時光　見嶺南文脈

這是5月15日拍攝的在香港文物探知館展出的番禺神樓。（來源：新華社） 中評社北京5月20日電／據新華社報導，在車水馬龍的香港鬧市中，一方庭院里矗立著一座高5米、占地約26平方米、由約160塊“積木”拼搭而成的金漆木雕精品——番禺神樓。它跨越宣統元年（1909年）至今的百年光陰，散發著沉厚的金色光華。



2023年12月起，香港文物探知館（下稱“探知館”）“同一屋檐下：嶺南傳統建築源流與藝術”展覽共展出170餘件來自粵港澳地區的嶺南建築構件。其中，廣東民間工藝博物館借出的、首次出境展覽的番禺神樓備受矚目。



跨境展覽的決心



穿過搖曳的樹影，走進探知館專門為番禺神樓建造的展廳，高大厚重、富麗堂皇的巨型木雕端坐在內。這座神樓是清代廣州番禺岡尾社十八鄉為迎神賽會活動——“洪聖王出會”而建造的。



廣州自古海事興旺，本地人對傳統民間信仰中掌管南海的洪聖王尊崇有加。廣東民間工藝博物館館長黃海妍向記者還原了番禺神樓在當年的使用場景：“在活動前，師傅把神樓搭建好，‘洪聖王出會’時將洪聖王神像安放於神樓中，接受村民的祭拜。”



早在2020年，香港古物古跡辦事處總文物主任蕭麗娟在與黃海妍的交談中得知了番禺神樓，很是激動。“有沒有可能把它運到香港展出？很想讓香港市民看到。”



在實地考察後發現，探知館展廳的層高不足以容納5米高的番禺神樓，黃海妍提議：“不如做嶺南建築構件的展覽就好了。”



於是蕭麗娟找了很多工程專業人士，反復開會討論，最後決定在探知館庭院內專門為番禺神樓建造一個臨時展廳，室內嚴格控制溫度、濕度和環境亮度。這份決心和耐心最終讓雙方都看到了番禺神樓來港展出的可行性。

