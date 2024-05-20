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陳青敏當選為新任越南國會主席
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2024-05-20 17:48:45
圖為越南國會。（來源：香港文匯網）
中評社北京5月20日電／據央視新聞報導，當地時間5月20日14時，越南國會第十五屆七次會議就新任國會主席推選投票。經全體投票通過，越共中央政治局委員、國會常務副主席陳青敏當選為新任越南國會主席。隨後，陳青敏宣誓就任。
陳青敏，1962年8月出生，曾任越南祖國陣線中央委員會副主席、主席，自2021年4月起任越南國會常務副主席，2024年5月2日起主持國會工作。
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