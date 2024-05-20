伊拉克政治困境凸顯美國干涉之禍

（來源：新華社） 中評社北京5月20日電／據新華社報導，伊拉克國民議會18日再次召開會議選舉新議長，因各派分歧嚴重依舊無果而終。如今距伊國民議會前議長穆罕默德·哈布什遭罷免已半年有餘，新議長卻遲遲無法選出。



伊政局自美國2003年入侵伊拉克以來持續動蕩。分析人士認為，美國試圖以西方制度為模板，將伊拉克打造成所謂“中東民主樣本”。但事實卻是，伊拉克在美國干涉下陷入族群對立加劇、派系矛盾愈加難以調和的政治亂局。



議長持續“難產”



伊拉克國民議會共有329個席位，311名議員出席當天的會議。遜尼派政治團體支持的薩利姆·艾薩維和前議長馬哈茂德·馬什哈達尼是此次選舉的主要候選人。艾薩維獲得158票，馬什哈達尼則獲得137票，均未能獲得過半票數。會議期間議員們發生激烈爭吵，伊國民議會第一副議長曼達拉維不得不宣布休會。



沙特《阿拉伯新聞》日報網站文章指出，這次投票是迄今為止最接近選出伊拉克國民議會新議長的一次投票。



伊拉克法律規定，如果議長候選人未能獲得過半席位的支持，則需對候選人進行另一輪無記名投票。



去年11月14日，伊聯邦最高法院發表聲明說，因前議長哈布什採取非法手段強迫其他議員辭職，法院裁定終止哈布什的議員資格。



今年1月，伊國民議會曾召開會議選舉新議長。第一輪投票過後，無候選人獲得過半票數。消息人士告訴新華社記者，不同派別因政治分歧而爭辯不休，使得本該繼續進行的第二輪投票無法順利舉行，隨後曼達拉維宣布休會。

