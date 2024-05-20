伊朗總統萊希所乘直升機已找到　無生命跡象

這是5月19日在伊朗首都德黑蘭拍攝的伊朗國家電視台播放萊希海報的電視畫面。（來源：新華社） 中評社北京5月20日電／據新華社報導，伊朗官方媒體20日報導，伊朗總統萊希乘坐的直升機殘骸已被找到，尚未發現生命跡象。



伊朗伊斯蘭共和國通訊社援引伊朗紅新月會消息說，多支搜救隊伍已抵達現場。這家官方媒體稍早時候說，萊希所乘直升機“硬著陸”的精確位置已經確定。空中搜尋確定墜機具體地理坐標，多支搜救隊伍正趕往那里。



伊朗伊斯蘭共和國通訊社、伊朗新聞電視台等官方媒體報導，除了總統萊希，墜毀直升機還搭載伊朗外交部長阿蔔杜拉希揚、東阿塞拜疆省省長拉赫馬提等多名高級官員。



伊朗伊斯蘭共和國通訊社援引伊朗紅新月會的一份聲明說，目前有73支救援隊正在“硬著陸”地區搜救，其中23支救援隊配備了搜救犬和先進設備。



據伊朗媒體19日報導，一架載有伊朗總統和高級官員的直升機當天發生事故，在伊朗西北部東阿塞拜疆省緊急降落。當地為山區，地形複雜，事發時天氣惡劣，多霧寒冷，能見度低，搜救隊伍只能從地面前行。



據伊朗國家電視台報導，萊希所乘直升機與另外兩架直升機事發時正從霍達阿法林縣前往東阿塞拜疆省省會大不里士，參加一個石化綜合設施的落成典禮。當天早些時候，萊希與阿塞拜疆總統伊利哈姆·阿利耶夫一起參加了霍達阿法林縣的水庫大壩落成儀式。機隊的三架直升機中，另外兩架已經安全返回。



俄羅斯克裡姆林宮說，俄總統普京正密切關注所有相關信息。伊朗塔斯尼姆通訊社報導，俄方派出兩架飛機、一架直升機和50名搜救人員協助伊方搜尋。土耳其國防部說，土耳其派出一架高空無人機和一架配備夜視系統的直升機。美國白宮說，總統拜登已經聽取相關匯報。