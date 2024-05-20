韓國醫生“辭職潮”三個月　政府堅持擴招

2023年10月18日，遊客在韓國首爾光化門參觀。（來源：新華社） 中評社北京5月20日電／據新華社報導，韓國實習和住院醫生因反對醫學院擴招計劃發起“辭職潮”約三個月之際，韓國政府19日表態繼續推進這一計劃，要求各相關醫學院盡快出台新版招生方案，以便在2025學年度啟動擴招。



此次醫生“辭職潮”導火索是韓國政府2月初發布的醫科大學擴招方案，內容包括從2025學年度起，將高校醫學院招生規模從目前的3058人增至5058人，這樣到2035年有望累計增加1萬名醫生。醫療界強烈反對這一計劃，約萬名實習和住院醫生遞交辭呈、罷診離崗，造成診療混亂。



此外，醫療人員還向法院集體申請停止執行擴招計劃。本月16日，首爾高等法院二審駁回這一申請，理由是停止執行該計劃恐將嚴重影響社會福祉。



韓國總統辦公室社會首席秘書張商允19日說，這一裁決讓人“鬆了口氣”，再次證明政府推進醫學院擴招計劃的緊迫性和合理性，同時為備考醫學院的學生和家長消除不確定因素。



他表示，政府將要求各相關醫學院盡快出台招生方案並完成準備工作，以便順利在2025學年度啟動擴招。他同時敦促離職的醫生返崗，與政府展開對話。



針對首爾高等法院的二審裁決，醫療界表示不服，將向韓國大法院（最高法院）提起上訴。按韓國媒體說法，韓國醫療界與政府之間的矛盾恐將持續。



大韓醫師協會新任會長林賢澤本月1日正式上任。外界普遍認為林賢澤屬於醫療界“強硬派”，將就醫學院擴招計劃與韓國政府“對抗到底”。