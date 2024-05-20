中俄博覽會上的“俄羅斯味道”

5月18日，一名俄羅斯參展商（中）在介紹蜂蜜產品。（來源：新華社） 中評社北京5月20日電／據新華社報導，鮮活的深海帝王蟹、甘甜的莊園自釀起泡酒、醇厚的75%巧克力……走進哈爾濱國際會展中心，如同打開一扇聯通俄羅斯的大門。在第八屆中俄博覽會的首個公眾開放日，7.5萬人次走進會場，體驗“俄羅斯味道”，感受“俄羅斯風情”。



俄羅斯濱海邊疆區展區的設置，讓人仿佛穿梭於深海與城市間。帝王蟹、扇貝、青口等海產品吸引眾多客商駐足；展區另一側，從蜂蜜、紅酒到巧克力、香腸，琳琅滿目的展陳和貼心的試吃體驗，讓觀展者大呼“有口福了！”



俄羅斯蟹業集團是俄遠東地區最大的螃蟹捕撈公司之一，上海代表處首席代表沈英傑介紹，“海鮮生猛運輸船配備了高科技設備，保活率接近100%”，捕獲後的螃蟹放置在模擬海洋環境的暫養池中，保證帝王蟹鮮活“爬”上餐桌。



“中國是我們的主要出口市場，受歡迎程度也超乎預料，帶來的貨一上午就賣空了。”沈英傑說。



“還沒見過這麼大的帝王蟹！”零件採購商鄒先生被旁邊展台冰櫃裡的凍蟹吸引。“之前沒買過，想買只嘗嘗鮮。”他仔細確認冷凍品的來源和烹制過程，便決定試試。



“請問豆油在哪里買？”在俄羅斯濱海邊疆區展區看完帝王蟹，市民李女士頗為急切地向工作人員詢問。“喜歡用俄羅斯豆油做飯，油煙少、做菜香。”她對記者說。



跟隨她的步伐，記者來到俄羅斯有機農產品推廣中心展區。這個中心由哈爾濱樂實農業科技有限公司與中俄合作方建立，此次在中俄博覽會上設有兩個展區。



哈爾濱樂實農業科技有限公司代表李雨婷介紹，公司進口俄羅斯的大豆、大豆油、菜籽油、亞麻籽油等產品，去年也參加了進博會，接下來計劃在國內大型商超設立專櫃，展示銷售俄羅斯有機食品。

