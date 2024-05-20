﻿日媒：美擬向東京派官員“監視中國”

（來源：大公網） 中評社北京5月20日電／據大公報引共同社報導：美國國務院消息人士18日聲稱，拜登政府將於7月向美國駐東京大使館派遣一名官員，專門負責“監視中國政府和企業動向”。有分析指出，這毫無疑問是一個具有針對性和破壞性的舉動。



共同社援引消息人士披露，拜登政府將於7月向美國駐東京大使館派遣首名在東亞地區“監視中國政府和企業動向”的官員。這是美國國務院“地區中國事務專員計劃”的一環，也是拜登政府加強情報收集工作的最新舉措。該派遣計劃始於美國前總統特朗普執政時期，迄今美國國務院已向駐布魯塞爾、羅馬、悉尼和曼穀等地的美國大使館派駐了共計20多名此類官員。



據報導，即將被派往東京的官員有在華和在日工作經歷，將隸屬於美國國務院“中國事務協調辦公室”，任期預計為3年。此人還將負責推動建立“不依賴中國的半導體和其他重要商品供應鏈”。



外交學院國際關係研究所教授李海東認為，美方的目標一方面是情報收集和分享，另一方面則是根據情報更具針對性地在產業鏈、供應鏈和安全等領域“剔除”中國，這毫無疑問是一個具有針對性和破壞性的舉動。中國人民大學國際事務研究所所長王義栀表示，美國面臨一個“中國悖論”，即不去極限打壓中國，就不知如何面對中國的進步。他指出，美國派遣官員的國家和地區對美國有依附性，可以說是美國核心技術和情報的“殖民地”。