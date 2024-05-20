加納總統車隊發生車禍致1死多傷

中評社北京5月20日電／據新華社報導，加納總統府19日發表聲明說，加納總統阿庫福－阿多的車隊當天發生一起交通事故，造成1人死亡、多人受傷。據加納官方通訊社報導，事故發生時，阿庫福－阿多不在車隊中。



聲明說，阿庫福－阿多當天結束在庫馬西市的活動後，已乘坐軍機返回首都阿克拉。其車隊在從庫馬西市返回阿克拉的高速公路上發生車禍，造成一名司機死亡，多名安保人員和警察受傷。傷者已被轉往阿克拉一家醫院進行治療。



聲明未透露車禍細節，事故原因正在調查中。