快評：賴演說踩線　需為惡化兩岸關係負責

中評社快評／賴清德昨天發表就職演說，“台獨”意識、“台獨”思維貫串其間，對大陸充滿敵意。有關兩岸關係部分，賴清德猛踩大陸底線，找不到一丁點所謂的“善意”、沒有所謂的“橄欖枝”。



賴清德演說踩線之處，是不斷使用“中國”稱呼對岸，宣稱兩岸“互不隸屬”，多處稱台灣是“國家”。這是貨真價實的“兩國論”。此外，賴清德演說中大篇幅談到台灣與世界的關係，渲染台灣位居“第一島鏈”位置的重要，意圖把台灣問題國際化。這等同意圖把外部勢力引進來。



與當年陳水扁、蔡英文的就職演說相比，賴清德演說“更獨、更衝”，更少了所謂的“善意”或“保證”。賴清德不僅沒有改變其“台獨”立場與“台獨”政策，甚至更強化了。



國台辦昨天回應指賴的講話頑固堅持“台獨”立場，大肆宣揚分裂謬論，煽動兩岸對立對抗，妄圖“倚外謀獨”、“以武謀獨”；又強調賴清德罔顧民意、逆流而動，釋放了謀“獨”挑釁、破壞台海和平穩定的危險信號，充分暴露了其“‘台獨’工作者”的本性。



國台辦對賴清德演說定了性，未來“反獨、遏獨”力度勢必再加大。賴清德沒準備兩岸和解，沒有要跟大陸對話，甚至粗暴踩線，必然毒化兩岸關係，令台海局勢持續凶險難測。賴清德需為未來可能出現的衝突、對抗負上責任。