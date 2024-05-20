第十屆世界水論壇在印尼巴厘島開幕

中評社北京5月20日電／據新華社報導，第十屆世界水論壇20日在印度尼西亞巴厘島開幕，這是世界水論壇首次在東南亞國家舉辦。



本屆論壇以“水促進共享繁榮”為主題，將圍繞水安全與繁榮、人類與自然用水、減災與管理、治理合作與水外交、可持續水融資、知識與創新等議題舉辦多場會議。



印尼總統佐科在開幕式上表示，希望世界各國能夠同舟共濟、加強合作，攜手克服全球性水挑戰，實現共同繁榮。



世界水理事會主席洛克·福勛說，隨著氣候變化、人口增長、城市化發展以及人們生活水平的提高，用水需求大幅上升。希望本屆論壇能夠成為保護水資源具體行動的關鍵節點，推動全球為水安全和繁榮共同努力。



參加論壇的中國水利部部長李國英表示，水災害、水資源、水生態、水環境是中國和世界上多數國家共同面臨的四大水問題。中國願同國際社會一道，為共同譜寫推動構建人類命運共同體的水治理新篇章作出新的更大貢獻。



他倡議，堅持“節水優先、空間均衡、系統治理、兩手發力”治水思路，有效應對全球水挑戰，增進全球以水惠民福祉，著力破解水領域的治理赤字，在確保防洪安全、供水安全、糧食安全、生態安全等方面協同協調協力，加快推進全球水治理進程。



本屆論壇於18日至25日舉行。自1997年舉辦首屆論壇以來，世界水論壇一般每三年舉辦一次，是目前水事領域規模最大的國際盛會，由世界水理事會和東道國政府共同主辦。第九屆世界水論壇於2022年在塞內加爾舉辦。