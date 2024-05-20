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阿富汗南部發生炸彈襲擊致1死3傷
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2024-05-20 18:02:23
中評社北京5月20日電／據新華社報導，阿富汗警方20日說，阿南部坎大哈省當天發生一起炸彈襲擊事件，造成至少1人死亡、3人受傷。
坎大哈省警方發言人阿薩杜拉·賈姆希德告訴媒體，在該省首府坎大哈市第十警區，一枚安裝在一輛手推車上的炸彈在早高峰時段被引爆。針對此次襲擊的調查仍在進行中。
目前，尚無任何組織或個人聲稱製造了這起襲擊事件。
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