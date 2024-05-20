“無障礙劇場”：把五顔六色的世界講給你聽

中評社北京5月20日電／據光明日報報導，根據中國盲人協會的數據，目前我國有超過1700萬視障人士。視障人士雖然視力受限，但對“觀看”影視作品同樣有著強烈的需求。全國助殘日前夕，中國盲文圖書館攜手騰訊發布騰訊視頻“無障礙劇場”，面向視障用戶提供免費無障礙觀影服務。“無障礙劇場”將分批次上線《漫長的季節》《三體》等600餘部經典影視作品的無障礙版本，視障人士可以隨時隨地用智能手機“觀看”影視作品。



重視視障人士的“觀影”需求



2011年，中國盲文圖書館在館內開設了全國第一家相對專業的口述影像館，每周二上午邀請視力障礙者前來“看”電影，並一直致力於無障礙電影的製作。



無障礙電影是面向殘障觀眾，通過重新加工，在影片中加入對場景畫面、表情動作、人物情緒等要素的闡釋說明，使觀眾提升觀影體驗的一種影視作品形式。目前，面向視障人群的無障礙電影主要採取講解者現場講述和在原片中插入音軌兩種方式進行。



“無障礙電影的受歡迎程度超出我們的想象，每個周二上午，我們的影廳都是滿滿的，並且經常有視力障礙者從幾十公里外來中國盲文圖書館‘看’電影。”中國盲文圖書館副館長、中國盲人協會副主席何川說。



近年來，各地為推動視障人士平等參與文化生活，在圖書館、文化館以及商業院線建了不少無障礙觀影設施，但仍然難以滿足視障人群的需求。



從線下到線上，視障人士“看”電影更加便利



“另一個問題是，大多數視障人士出行面臨困難，能去現場享受影視服務的人還是少數，如果把無障礙影視作品放到線上，受益的視障人士會大大增加。”何川說。

