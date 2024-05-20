全國最大海上光伏項目正式開工

中評社北京5月20日電／據央視新聞報導，5月19日，總投資98.8億元的中核田灣200萬千瓦灘塗光伏示範項目海上部分正式開工，這是目前全國最大的海上光伏項目。項目建成後，將年節約標準煤約68萬噸，年減少二氧化碳排放177萬噸。



據瞭解，這一項目是我國目前涉及海域面積最大的立體分層設權用海項目，批准用海面積約28000畝。項目選址於連雲港市連雲區田灣核電站已確權的溫排水海域，水體部分用於核電站溫排水使用，而水體上方的海面，則可以用作海上光伏建設，實現了海域空間立體開發和綜合利用。田灣灘塗光伏電站採用固定樁基，並加大輕型鋼架跨度來安裝光伏組件的模式，以減少樁基數量，縮小對海床的擾動。



中核田灣200萬千瓦灘塗光伏項目分為海上和陸上兩部分，海上部分為光伏發電場區，330多萬塊光伏組件組成480個方陣，產生的電能通過陸地架空廊橋接入陸上升壓變電站，升壓至220千伏或110千伏後並入國家電網，陸上同時配套建設400兆瓦時儲能站。目前陸上配套儲能工程進入施工衝刺階段，預計6月底如期建成投運。



項目全面建成後將與田灣核電站1至8號機組形成總裝機容量超過1000萬千瓦的大型綜合能源基地，對區域能源結構調整、保障電力安全可靠供應、建設核電光伏一體化的清潔能源示範基地，具有重要的示範意義。