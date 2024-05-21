黃清賢答中評：賴講話將台海推入更危險境地

南開大學台灣政治研究中心主任、周恩來政府管理學院行政管理系教授黃清賢（中評社資料照） 中評社北京5月21日電（記者 李子寧）賴清德昨日發表就職演說。就此，南開大學台灣政治研究中心主任、周恩來政府管理學院行政管理系黃清賢教授接受了中評社記者採訪並進行解讀。他表示，賴清德的就職演說很明顯地體現出他已經把兩岸關係定位為“兩國”，相信賴清德在其任期內將會進一步推進所謂的“法理台獨”，而在推動的過程中，勢必會讓兩岸關係面臨“驚濤駭浪”，也把台灣帶入更大的險境。要真正實現兩岸和平，推動兩岸的交流合作，就必須要以“九二共識”的內涵為基礎，即兩岸同屬一個中國。



黃清賢說，賴清德的就職演說很明顯地體現出他已經把兩岸關係定位為“兩國”，相信賴清德在其任期內將會進一步推進所謂的“法理台獨”。這種“法理”的方式不見得是要更改國名、國號或者國旗，而是通過“借殼上市”的方法，以“中華民國”來包裝“台灣共和國”，而在推動的過程中，勢必會讓兩岸關係面臨“驚濤駭浪”，也把台灣帶入更大的險境。



對於賴清德“法理台獨”的邏輯，黃清賢指出，賴認為在“舊金山和約”簽訂後，日本放棄了對台灣的“主權”，台灣進入“主權未定”的狀態，直到1996年台灣開始民選地區領導人後，台灣就成為了一個“獨立國家”。不過礙於“台灣共和國”無法得到國際社會的支持，所以賴清德就把它轉化為“中華民國台灣”、“中華民國”或者是“台灣”，但無論用何種稱呼，都是在實質推動“獨立”。

