哈薩克斯坦總統托卡耶夫會見王毅

中評社北京5月20日電／據外交部網站：當地時間2024年5月20日，哈薩克斯坦總統托卡耶夫在阿斯塔納會見中共中央政治局委員、外交部長王毅。



托卡耶夫請王毅轉達對習近平主席的誠摯問候，表示中國的國際地位不斷提高，在世界上發揮的作用越來越大，正在為維護世界和平穩定作出更為重要的貢獻，國際社會更加重視和傾聽中國發出的聲音。哈方堅定不移恪守一個中國原則，這一立場永遠不會改變，因為任何國家都不應被分裂。哈薩克斯坦是中國可以永遠信賴的好夥伴。我們堅定支持習近平主席提出的全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議，願同中方密切高層交往，加強共建“一帶一路”倡議同中間運輸走廊建設的戰略對接，推動兩國經貿、人文合作取得更大發展，在國際問題上開展更加密切高效的協作。



王毅轉達習近平主席對托卡耶夫總統的親切問候。王毅說，中哈是山水相連的好鄰居、平等相待的好朋友、志同道合的好夥伴。中方將繼續堅定支持哈方維護本國獨立、主權和領土完整，支持總統先生提出的系列發展戰略和重要舉措，堅決反對任何外部勢力干涉哈方內政。哈方強調堅定不移恪守一個中國原則，這在當前台海形勢下尤為重要，中方對此表示感謝。中國的發展是世界上和平力量的增長、穩定因素的增強，也是發展中國家和新興市場經濟體力量的壯大，中國的發展振興將為包括哈薩克斯坦在內的世界各國帶來新機遇。去年，兩國元首共同確立了構建中哈命運共同體這一新的奮鬥目標，為雙邊關係發展樹立了新標杆、提供了新動力、開辟了新前景。在哈方建設“新哈薩克斯坦”的歷史進程中，中方願做哈方可信賴的、長期可靠的合作夥伴，支持哈方經濟發展多元化，推進電子商務、新能源、人工智能等新興產業合作。中方願同哈方在聯合國、上合組織、中國—中亞機制、亞信等多邊框架下加強戰略協作，樂見哈方在國際和地區舞台上發揮更大作用。



當日，王毅還同哈薩克斯坦副總理兼外長努爾特列烏會談並共同會見記者。