總統遇難對伊朗有何影響？

中評社北京5月20日電／伊朗政府20日確認，總統萊希在19日發生的直升機事故中遇難。伊朗憲法監護委員會同日宣佈，伊朗第一副總統穆赫貝爾已代行總統職務，直至50天內舉行新總統選舉。



新華社報導，分析人士指出，伊朗關於總統去世後的權力承繼有著明確制度安排，加之伊朗最高領袖哈梅內伊對國內政局有較強掌控能力，因此萊希遇難後伊朗的國家運行不會出現明顯波動。



出差途中遇難



據伊朗媒體20日報導，萊希及數名伊朗高官所乘直升機的殘骸已被找到，包括萊希在內的機上人員均遇難。



據報導，萊希19日在伊朗西北部鄰近阿塞拜疆的東阿塞拜疆省霍達阿法林縣出席一座大壩的落成儀式後，同伊朗外交部長阿卜杜拉希揚、東阿塞拜疆省省長拉赫馬提等高官乘直升機前往東阿塞拜疆省省會大不里士，參加一個石化綜合設施的落成典禮。直升機途中發生事故緊急降落。



事發後，伊朗全力開展救援，多國表示願為搜救工作提供幫助。應伊方請求，土耳其軍方在事發當晚出動一架無人機和一架具備夜視能力的搜救直升機協助搜救。俄羅斯也派出兩架飛機、一架直升機和50名搜救人員。但由於事發山區地形複雜，且正值多霧天氣，能見度低，救援團隊第二天才抵達事發地。



卡塔爾半島電視台根據視頻畫面判斷，萊希事發時乘坐的是貝爾212直升機。20世紀70年代，美國貝爾直升機公司曾在伊朗設立工廠。1979年伊朗伊斯蘭革命後，伊朗受到美國制裁，在直升機製造方面開始對各型號貝爾直升機的部件乃至整機進行仿製。美國有線電視新聞網援引軍事分析師錫德里克·萊頓的話說，難以獲取直升機備件可能是“導致此次墜機的一個因素”。根據國際非盈利組織飛行安全基金會的信息，伊朗2018年發生過一起貝爾212直升機事故，造成4人死亡。

