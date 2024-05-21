周小柯答中評：賴講話沒留餘地 戰爭風險大

北京聯合大學台灣研究院副教授周小柯（圖片由受訪者提供） 中評社香港5月21日電（記者 段曉魯）賴清德昨日發表就職演說。對此，北京聯合大學台灣研究院副教授周小柯接受中評社採訪，他表示，賴清德的此番講話，在兩岸關係方面沒有絲毫的善意，也沒有留有餘地，而是高調釋放出“倚外謀獨”“以武謀獨”“法理台獨”等危險信號，給台海地區的和平穩定和台灣經濟社會的持續穩健發展埋下了更大的隱患。



周小柯說，賴清德的講話在兩岸關係論述上的總基調是“謀求台獨”和對抗大陸，其兩岸路線表面上是“不卑不亢，維持現狀”，實際上是“不對話、不合作、有限交流”及“強化對抗”。



關於賴清德在就職講話中公然宣稱“中華民國台灣是一個主權獨立的國家”，周小柯表示，這些充分體現了賴清德根深蒂固的頑固“台獨”立場，試圖通過捏造事實混淆視聽。眾所周知，台灣地區從歷史上、法理上和現實上都是中國的一部分，1971年10月25日第26屆聯合國大會通過的第2758號決議所確認的一個中國原則，既是國際社會的普遍共識，也是國際關係基本準則。賴清德從其根深蒂固的“台獨”理念出發，錯誤地將台灣認為是“一個主權獨立的國家”，且主觀臆斷地認為“中華民國”、“中華民國台灣”及“台灣”是內涵相同的名稱，實為混淆視聽。

